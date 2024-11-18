Ο Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης ανέλαβε τη θέση του προέδρου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, μετά την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη στις 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με σημερινή (Δευτέρα) απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ιωάννης Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1962 στο Ηράκλειο Κρήτης, και είναι γιος του Βαρδή Βαρδινογιάννη και της Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε οικονομικά στο Vassar College της Νέας Υόρκης. Από το 1984 εργάζεται στις επιχειρήσεις του ομίλου Βαρδινογιάννη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Ι. Προυσανίδης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος (Νέο μέλος)

Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης - Εκτελεστικό Μέλος

Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Δημήτριος - Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Πηγή: skai.gr

