Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στις διεθνείς αγορές, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,5%. Το ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση ομολόγου από τότε που η Εθνική Τράπεζα ανέκτησε το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας.

Η συναλλαγή όπως ανακοινώθηκε προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ από περισσότερους από 200 επενδυτές, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 6 φορές το ποσό της έκδοσης.

Η τελική απόδοση 3,5% αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 130 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από Ελληνική τράπεζα.

Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με πάνω από το 90% σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και treasuries τραπεζών.

Το ομόλογο αυτό αντιπροσωπεύει τη δεύτερη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, ανεβάζοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων στο 45% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας τη δέσμευση της τράπεζας για βιωσιμότητα και την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συναλλαγή αυτή καλύπτει τον τελικό στόχο ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL) και αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην οικονομική ευρωστία της Εθνικής Τράπεζας όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

