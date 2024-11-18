Τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την τροφοδοσία μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), o οποίος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας στη Δήμητρα Σερρών, διευρύνοντας το δίκτυο εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού αερίου (ssLNG) που μεταφέρει τα οφέλη του φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές και πελάτες εκτός δικτύου αγωγών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η εγκατάσταση, η οποία σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, έγινε με σκοπό την τροφοδοσία του θερμοκηπίου της εταιρείας Dimitra Sun EE στη Δήμητρα Σερρών, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση μιας απομακρυσμένης από το δίκτυο αερίου παραγωγικής μονάδας του πρωτογενούς τομέα, η οποία χρησιμοποιεί ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των θερμικών της αναγκών. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την τροφοδότηση βιομηχανιών οι οποίες βρίσκονται εκτός του δικτύου φυσικού αερίου.

«Η τροφοδοσία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την έλευση του φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα, ιδίως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς, στηρίζοντας την πράσινη μετάβαση και τους κλιματικούς στόχους της χώρας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα η πλήρωση Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Καστοριά, η οποία άνοιξε το δρόμο για τροφοδότηση των περιοχών της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού, ενώ μέχρι το τέλος του 2024, θα ακολουθήσουν η Φλώρινα και η Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας. Η εφαρμογή της τεχνολογίας ΣΗΘΥΑ στον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα στα θερμοκήπια, προσφέρει σημαντικά οφέλη με μείωση του ενεργειακού κόστους, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των καλλιεργειών», τονίζει η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Ο επικεφαλής της διεύθυνσης CNG/ssLNG της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Πέτρος Πάνου, δήλωσε σχετικά:

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να προσφέρει σύγχρονες, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές λύσεις, ενισχύοντας διαρκώς το δίκτυο small-scale LNG που μεταφέρει το φυσικό αέριο σε βιομηχανικούς πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου. Η σημερινή σύνδεση είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη θερμοκηπίων εκτός δικτύου φυσικού αερίου, προσφέροντας τους χαμηλό ενεργειακό κόστος, αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της εταιρίας Dimitra Sun EE, ανέφερε:

«Η συνεργασία μας με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη της μονάδας μας. Η χρήση φυσικού αερίου μέσω ΣΗΘΥΑ, μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε τα λειτουργικά μας κόστη, να βελτιώσουμε την ποιότητα των καλλιεργειών μας και να συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Ευελπιστούμε ότι αυτό το παράδειγμα θα αποτελέσει οδηγό για την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας ΣΗΘΥΑ στον αγροτικό τομέα»

Πηγή: skai.gr

