MicroStrategy: Αγόρασε 51.780 bitcoin για περίπου 4,6 δισ. δολάρια

Η MicroStrategy Inc. αγόρασε περίπου 51.780 Bitcoin για περίπου 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια, προχωρώντας στη μεγαλύτερη αγορά από τότε που ξεκίνησε να αποκτά το ψηφιακό κρυπτονόμισμα πριν τέσσερα χρόνια.

Η κατασκευάστρια εταιρεία λογισμικού για επιχειρήσεις, η εταιρική στρατηγική της οποίας περιλαμβάνει την αγορά του κρυπτονομίσματος, αγόρασε τα token μεταξύ 11με 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τη Δευτέρα. Τώρα κατέχει περισσότερα από 29 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin.

Ο συνιδρυτής και πρόεδρος της MicroStrategy, Michael Saylor, αποφάσισε να επενδύσει στο Bitcoin το 2020 ως αντιστάθμισμα στον πληθωρισμό. Η εταιρεία αρχικά χρησιμοποίησε μετρητά για να πραγματοποιήσει τις αγορές και αργότερα στράφηκε στην πώληση μετοχών και μετατρέψιμου χρέους για την ενίσχυση της αγοραστικής της δύναμης.

Ο Saylor έχει επεκτείνει τη στρατηγική του φέτος, λέγοντας ότι η εταιρεία στοχεύει να συγκεντρώσει 42 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.