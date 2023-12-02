Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε χθες βράδυ το αξιόχρεο της χώρας στη βαθμίδα BBB- με σταθερές προοπτικές από ΒΒ+ - δίνοντας στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα.

Είναι ο τέταρτος οίκος που λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο οποίος κατατάσσει στην επενδυτική βαθμίδα τα ελληνικά ομόλογα, καθώς είχαν προηγηθεί ο Scope Ratings τον Αύγουστο, ο DBRS τον Σεπτέμβριο και ο S&P τον Οκτώβριο.

Ο Fitch είναι, επίσης, ο δεύτερος από τους τρεις μεγάλους αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης, μετά τον S&P, που δίνει την επενδυτική βαθμίδα και αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους θεσμικούς επενδυτές να αγοράζουν τα ελληνικά ομόλογα, αυξάνοντας έτσι τις εισροές κεφαλαίων και συμβάλλοντας περαιτέρω στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου και των επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας«μεγάλη εθνική επιτυχία», η οποία «επισημοποιεί την ανάδειξη της Ελλάδας στην επενδυτική κατηγορία».

«Αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που γίνεται από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθείται» χαρακτήρισε την αναβάθμιση από τον Fitch ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρωην Twitter) o Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Επιτέλους!!! Επισήμως στην επενδυτική βαθμίδα! Η περιπέτεια της Χώρας μας που άρχισε από το τέλος του 2009 και το 2010 έληξε σήμερα επισήμως».

«Μπράβο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον ευχαριστώ που μου έκανε την Τιμή να είμαι μέρος της ομάδας που μας έφθασε εδώ!» αναφέρει.

