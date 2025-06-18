Οι εκατομμυριούχοι αυξήθηκαν πέρυσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περισσότεροι από 379.000 άνθρωποι έγιναν νέοι εκατομμυριούχοι σε δολάρια ΗΠΑ, περισσότεροι από 1.000 την ημέρα, όπως προκύπτει από έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.
Η καθαρή περιουσία των ιδιωτών αυξήθηκε κατά 4,6% παγκοσμίως, και κατά πάνω από 11% στην Αμερική, χάρη στο σταθερό δολάριο ΗΠΑ και τις αισιόδοξες χρηματοπιστωτικές αγορές, διαπιστώνει η έκθεση 2025 Global Wealth Report της UBS. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν σχεδόν το 40% των παγκόσμιων εκατομμυριούχων το 2024, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.
Το 80% έχει περιουσία κάτω από 100.000 δολάρια
Η ευρύτερη περιοχή της Κίνας - την οποία η έκθεση όρισε ως την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν - ήταν πέρυσι η πρώτη χώρα για τα άτομα με περιουσία 100.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 28,2%, ακολουθούμενη από τη Δυτική Ευρώπη με 25,4% και τη Βόρεια Αμερική με 20,9%.
Ωστόσο, η πλειονότητα των ανθρώπων παγκοσμίως βρισκόταν κάτω από αυτό το όριο, με πάνω από το 80% των ενηλίκων στο δείγμα της UBS να έχουν περιουσία κάτω από 100.000 δολάρια.
Συνολικά, περίπου το 1,6% κατέγραψε καθαρή αξία 1 εκατομμυρίου δολαρίων και άνω, σύμφωνα με την έκθεση.
Κατά την επόμενη πενταετία, η ελβετική τράπεζα προβλέπει ότι ο μέσος πλούτος ανά ενήλικα θα αυξηθεί περαιτέρω, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες και, σε μικρότερο βαθμό, την ευρύτερη Κίνα.
