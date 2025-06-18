Η Σερβία επεξεργάζεται μια νέα συμφωνία για το φυσικό αέριο με τη Ρωσία και θα λάβει την καλύτερη τιμή στην Ευρώπη, δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου στο Reuters σε συνέντευξή του την Τετάρτη.

Ο Dusan Bajatovic, επικεφαλής της Srbijagas, δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη - όπως και η Σερβία - δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιστρέψει στο ρωσικό φυσικό αέριο για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες με λογικό κόστος.

Η Σερβία είναι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες αγοραστές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, λαμβάνοντας πέρυσι περίπου 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρότεινε αυτή την εβδομάδα μια νομικά δεσμευτική απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέχρι το τέλος του 2027.

Ο Μπαγιάτοβιτς δήλωσε ότι η νέα σύμβαση με την Gazprom θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, με διάρκεια είτε τρία είτε 10 έτη.

«Το ζήτημα της τιμής έχει λίγο πολύ επιλυθεί. Θα είναι πολύ καλή, θα είναι η καλύτερη τιμή στην Ευρώπη», δήλωσε ο Bajatovic. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, καθώς οι εμπορικές συνομιλίες συνεχίζονται ακόμη.

Ο Μπαγιάτοβιτς δήλωσε ότι το μέλλον της αγοράς φυσικού αερίου θα διαμορφωθεί από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως παραγωγούς, και την Κίνα ως μεγάλο καταναλωτή, και η Ευρώπη θα πρέπει να ζήσει με αυτό.

«Είναι μαθηματικά. Δεν μπορείτε να λύσετε την εξίσωση του εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο σε αποδεκτές τιμές χωρίς το ρωσικό αέριο», δήλωσε στο περιθώριο του κύριου οικονομικού συνεδρίου της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο αποφεύγεται από τους περισσότερους δυτικούς διευθύνοντες συμβούλους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μπαγιάτοβιτς δήλωσε ότι υποστηρίζει πλήρως την ιδέα να αγοράσουν Αμερικανοί επενδυτές τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream.

