«Η μεγαλύτερη πρόκληση της κυβέρνησης μας σχεδόν δύο χρόνια μετά τις νικηφόρες εκλογές του 2023 είναι όχι πώς θα πατήσουμε φρένο, αλλά πώς θα πατήσουμε γκάζι. Δεν θα ακολουθήσουμε λογικές, που ανήκουν στο παρελθόν, αυτό δεν θα το κάνει η κυβέρνηση μας, θα εξακολουθήσουμε να διαθέτουμε πόρους υπέρ της αναπτυξιακής δυναμικής και της κοινωνικής συνοχής» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του στην τελετή απονομής των βραβείων του ΕΒΕΑ.

Επικαλούμενος τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα στήριξης μετά το Πάσχα, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η κυβέρνηση επέλεξε να κατευθύνει το υπερπλεόνασμα όχι μόνο σε συνταξιούχους και σε ενοικιαστές, αλλά και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο μοτίβο θα ακολουθηθεί και στο μέλλον.

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι πιο φιλόδοξη στους στόχους που θέτει, «να τολμήσουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ της ενίσχυσης της ανάπτυξης, κάτι που θα μας φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη», και σημείωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι πώς η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων θα βοηθήσει τη χώρα να διατηρήσει μεγαλύτερους αναπτυξιακούς ρυθμούς από τον ευρωπαϊκά μέσο όρο».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στόχος της Πολιτείας είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας όχι μόνο μέσω ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, αλλά και με ρυθμίσεις, που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε πως η κυβέρνηση προωθεί μία πρωτοβουλία για τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας, αλλά και μία αντίστοιχη για τη στήριξη των εξαγωγών μέσω της απλοποίησης της σχετικής διαδικασίας.

