Ήταν μια ενθαρρυντική εβδομάδα για τα οικονομικά δεδομένα στις ΗΠΑ, με τον πληθωρισμό να δείχνει σημάδια συγκράτησης και το καταναλωτικό κλίμα να ανακάμπτει για πρώτη φορά φέτος.

Η αγορά εργασίας παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή, με το ποσοστό ανεργίας να διατηρείται στο υγιές 4,2%, αν και η πρόσφατη αύξηση των συνεχιζόμενων αιτήσεων επιδόματος ανεργίας υποδηλώνει κάποια σημάδια υποχώρησης.

Συνολικά, το σκηνικό φαίνεται να ευνοεί την πορεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας προς την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, αναλυτές της Wall Street υποστηρίζουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορεί να χρειάζονται περισσότερα στοιχεία πριν προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε περικοπές.

«Δεν γνωρίζουμε πραγματικά πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους», δήλωσε η Λορέτα Μέστερ, πρώην πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, στο Yahoo Finance.

Η Μέστερ πρόσθεσε ότι παρόλο που τα βασικά οικονομικά δεδομένα, όπως οι πρόσφατες εκθέσεις για την εργασία και τον πληθωρισμό, ήταν ενθαρρυντικά, «το πραγματικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους και [αν] αυτές οι τάσεις συνεχιστούν. Εκεί βρίσκεται ακόμα το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας».

Αβεβαιότητα από τους δασμούς Τραμπ

Η αβεβαιότητα επικεντρώνεται στο εύρος και την κλίμακα των δασμών του προέδρου Τραμπ μετά τις ανακοινώσεις του για την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, οι οποίες προκάλεσαν σοκ στις αγορές και τις επιχειρήσεις.

Έκτοτε, πολλοί από αυτούς τους δασμούς έχουν ανασταλεί, αλλά οι βασικοί δασμοί 10% για τις περισσότερες χώρες παραμένουν σε ισχύ.

Εν τω μεταξύ, το Μεξικό και ο Καναδάς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δασμούς που σχετίζονται με τη φαιντανύλη, και οι κομβοκοί για την βιομηχανία δασμοί σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα παραμένουν αμετάβλητοι.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο και ένα σχέδιο εφαρμογής που αποσκοπεί στην άμβλυνση των δασμολογικών και εμπορικών εντάσεων.

Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε το σύνθημα της έγκρισής του, λέγοντας ότι η συμφωνία «ολοκληρώθηκε», εν αναμονή της τελικής έγκρισης από τον ίδιο και τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.



«Η Fed αναμένει μέχρι να έχουμε λίγο περισσότερη σαφήνεια όχι μόνο σχετικά με το μέγεθος και το εύρος των δασμών, αλλά και για την επίδραση που θα έχουν στον πληθωρισμό», δήλωσε η Mέστερ.

Στάση αναμονής

Παρά τις προειδοποιητικές επισημάνσεις, οι αγορές είναι ολοένα και πιο βέβαιες ότι η ελάφρυνση των επιτοκίων είναι στον ορίζοντα, με σχεδόν το 70% να στοιχηματίζει πλέον ότι η Fed θα ξεκινήσει τη χαλάρωση τον Σεπτέμβριο, από 60% πριν από μια εβδομάδα.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν περίπου 25% πιθανότητες η πρώτη μείωση να έρθει από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της CME Fed.

Παρόλα αυτά, οι αγορές προβλέπουν ότι η Fed θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στη συνεδρίαση πολιτικής της επόμενης εβδομάδας.

Ο Brent Schutte, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Northwestern Mutual Wealth Management, προειδοποίησε επίσης ότι η απειλή του πληθωρισμού δεν έχει εξαφανιστεί, ειδικά με τις επιπτώσεις των δασμών να παραμένουν αβέβαιες.

Πρόσθεσε, ότι η Fed βρίσκεται σε μια «περίοδο αναμονής».

«Δεν νομίζω ότι η Fed θα μειώσει τα τιμολόγια μέχρι τον Σεπτέμβριο, εκτός αν δείτε σημαντική αποδυνάμωση στην αγορά εργασίας», πρόσθεσε.

Ο οικονομολόγος της HSBC US, Ryan Wang, επεσήμανε τους «διπλούς κινδύνους» που θέτουν οι δασμοί, σημειώνοντας ότι ενώ οι τιμές των αγαθών πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά το υπόλοιπο του έτους, τα πρώτα σημάδια μιας ψύχρανσης στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση αυτού ασκώντας καθοδική πίεση στον πληθωρισμό.

Αλλά ενώ οι αγορές μπορεί να στοιχηματίζουν σε μια ομαλή πορεία προς τις μειώσεις, ο Wang προειδοποίησε ότι η Fed θα χρειαστεί περαιτέρω ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός δεν αυξάνεται με «ανεξέλεγκτο τρόπο» και ότι η δραστηριότητα στην ευρύτερη οικονομία δεν υποχωρεί πολύ γρήγορα.

Προς το παρόν, η Fed φαίνεται να ακολουθεί σε μια στάση αναμονής - αναγνωρίζοντας τα ενθαρρυντικά δεδομένα, αλλά δεν έχει ακόμη πειστεί ότι είναι καιρός να αλλάξει πορεία.

Πηγή: skai.gr

