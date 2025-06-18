«Επίθεση» στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ, εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι δεν αναμένει μείωση των επιτοκίων από την Fed σήμερα, προσθέτωντας ότι « θα έπρεπε να έχει μειώσει τα επιτόκια ήδη κατά 2 μονάδες», όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.
Επιπλέον, τόνισε ότι ο πρόεδρος Πάουελ «δεν έχει κάνει καλή δουλειά» και ότι «αν η Fed μείωνε τα επιτόκια, θα δανειζόμασταν πολύ φθηνότερα».
