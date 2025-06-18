Λογαριασμός
«Eπίθεση» στον Πάουελ της Fed από Τραμπ: «Θα έπρεπε να είχε μειώσει τα επιτόκια κατά 2 μονάδες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα μειώσει τα επιτόκια ούτε σήμερα

«Επίθεση» στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ, εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι δεν αναμένει μείωση των επιτοκίων από την Fed σήμερα, προσθέτωντας ότι « θα έπρεπε να έχει μειώσει τα επιτόκια ήδη κατά 2 μονάδες», όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Επιπλέον, τόνισε ότι ο πρόεδρος Πάουελ «δεν έχει κάνει καλή δουλειά» και ότι «αν η Fed μείωνε τα επιτόκια, θα δανειζόμασταν πολύ φθηνότερα».

