Καλαμάτα, Πύλο, Πύργο και Αμαλιάδα επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πελοπόννησο.
Σήμερα Τετάρτη, 29 Μαΐου, ο Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Επόμενος σταθμός του θα είναι μια μονάδα παραγωγής ελαιόλαδου στην Πύλο, απ’ όπου θα αναχωρήσει για τον Πύργο, στην Πλατεία Μίλτωνος Ιατρίδη.
Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στην Αμαλιάδα. Εκεί, ο πρόεδρος του Κόμματος θα επισκεφθεί και το Μουσείο Μπελογιάννη.
Πηγή: skai.gr
