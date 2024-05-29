Καλαμάτα, Πύλο, Πύργο και Αμαλιάδα επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πελοπόννησο.

Σήμερα Τετάρτη, 29 Μαΐου, ο Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Επόμενος σταθμός του θα είναι μια μονάδα παραγωγής ελαιόλαδου στην Πύλο, απ’ όπου θα αναχωρήσει για τον Πύργο, στην Πλατεία Μίλτωνος Ιατρίδη.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στην Αμαλιάδα. Εκεί, ο πρόεδρος του Κόμματος θα επισκεφθεί και το Μουσείο Μπελογιάννη.

Πηγή: skai.gr

