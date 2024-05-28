Του Αντώνη Αντζολέτου

Με εξαίρεση το μικρό διάλλειμα της επίσκεψης του Στέφανου Κασσελάκη στην Παλαιστίνη η μάχη της ακρίβειας θα είναι το «νούμερο ένα» θέμα στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Στην Κουμουνδούρου πιστεύουν πως είναι το μέσο για τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση του κόσμου, αλλά και για την προσέλκυση των απογοητευμένων ψηφοφόρων που είναι κοντά στην αποχή. Για αυτό το λόγο, άλλωστε η αξιωματική αντιπολίτευση προχώρησε το τελευταίο διάστημα στην κατάθεση προτάσεων νόμου για την καταπολέμηση της ακρίβειας και το νέο φορολογικό. Ήθελαν να αποδείξουν πως ο σχεδιασμός τους είναι τεκμηριωμένος – κοστολογημένος και μπορεί να συνοδευτεί από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, όπως προβλέπεται για όλα τα νομοσχέδια.

Η καμπάνια θα επεκταθεί το επόμενο διάστημα, με τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και τα κορυφαία στελέχη, να εστιάζουν στα θέματα της αγοράς. Το πρώτο δείγμα ήρθε με την επίσκεψή του σε σούπερ μάρκετ για την τιμή της φέτας, προκαλώντας σύγκρουση με την κυβέρνηση. Είναι άλλωστε και μια τακτική που στοχεύει στο να επαναφέρει στο προσκήνιο το δίπολο όπως αναδείχθηκε από τις εκλογές του Μαΐου του 2012 και μετά. Πυρήνας της πολιτικής που προτάσσουν αποτελεί η υιοθέτηση ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, η αύξηση μισθών και συντάξεων, αλλά και πολιτικές ενίσχυσης της μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα.

Όλη η προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται στην καθημερινότητα. Στη μάχη έχουν μπει και τα προεκλογικά σποτ. Σε φωτεινό φόντο, μόνος του, χωρίς να περιβάλλεται από στελέχη ή υποψήφιους ευρωβουλευτές, πρωταγωνιστεί στα τηλεοπτικά μηνύματα που ήδη προβάλλονται. Είναι χωρισμένα σε επτά θεματικές ενότητες. Δύο για την υγεία και από ένα για την ακρίβεια, τη φορολογία, το κράτος δικαίου, την ασφάλεια και το στεγαστικό που προβλήθηκε χθες. «Η Ελλάδα που θέλουμε» είναι η φράση με την οποία ξεκινά την αφήγησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, περιγράφοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον κάθε τομέα ξεχωριστά.

Σε αντίθεση με παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, το μήνυμα που έχουν επιλέξει στην Κουμουνδούρου να δοθεί, είναι απολύτως θετικό. Από τα σποτ ήδη απαλείφονται τα πρώτα μέρη που προβάλουν τα αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικοινωνιακή ομάδα της Κουμουνδούρου έχει ετοιμάσει ένα ακόμα βίντεο που θα προβληθεί την τελευταία εβδομάδα με πρωταγωνιστή και πάλι τον Στέφανο Κασσελάκη. Σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης θα βρεθεί στην Τρίπολη, στη Σπάρτη και στην Καλαμάτα. Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στην Πελοπόννησο, αύριο θα επισκεφθεί τον Πύργο και την Αμαλιάδα.





Πηγή: skai.gr

