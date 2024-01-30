Eurostat: Αναιμική ανάπτυξη 0,5% για την ευρωζώνη και την ΕΕ το 2023

Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, το εποχικά προσαρμοσμένο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) παρέμεινε σταθερό τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 0,1% και στις δύο ζώνες.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2023, με βάση εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα τριμηνιαία στοιχεία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2023, έπειτα από 0% και στις δύο ζώνες το προηγούμενο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η Πορτογαλία (+0,8%) κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Ισπανία (+0,6%), το Βέλγιο και τη Λετονία (και οι δύο +0,4%) .

Μείωση καταγράφηκε στην Ιρλανδία (-0,7%), τη Γερμανία και τη Λιθουανία (και οι δύο -0,3%).

Οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν θετικοί για έξι χώρες και αρνητικοί για πέντε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

