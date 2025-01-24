Στην επέκταση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS στο σύνολο των επιχειρήσεων, προκειμένου και τα νομικά πρόσωπα να δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές από πολίτες μέσω του συστήματος αυτού, προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς το οποίος θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Τα παραπάνω αλλά και τα επόμενα βήματα της περαιτέρω ανάπτυξης του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS στη χώρα μας συζητήθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση και με τη συμμετοχή της υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδας και Προέδρου της ΔΙΑΣ Α.Ε. Χριστίνας Παπακωνσταντίνου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΙΑΣ Α.Ε. κ. Σταυρούλας Καμπουρίδου.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα όλοι οι πολίτες μπορούν να ενεργοποιήσουν στην εφαρμογή για κινητά της τράπεζας τους (mobile banking) το προϊόν IRIS και να διενεργούν άμεσες μεταφορές χρημάτων με άλλους πολίτες έως 500 ευρώ την ημέρα χωρίς τραπεζικές προμήθειες. Επιπλέον, με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεωτικά δέχονται πλέον άμεσες πληρωμές από πελάτες τους και με αυτόν τον τρόπο πληρώνουν σημαντικά χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με αυτές που θα πλήρωναν αν η συναλλαγή πραγματοποιούταν μέσω της χρήσης POS.

Το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας 3,5 εκατ. πολιτών και 560.000 εγγεγραμμένων επαγγελματιών με πολύ σημαντική διείσδυση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως αυτό αποτυπώνεται και από τα επίσημα στοιχεία της ΔΙΑΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα:

Η Ελλάδα έχει τη 2η υψηλότερη αύξηση από το 2022 στη διαθεσιμότητα άμεσων πληρωμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ολλανδία, σύμφωνα με την Έκθεση SPACE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση 137% στις συναλλαγές IRIS (57,3 εκατομμύρια), με συνολική αξία €6,1 δισ. (+110% ετήσια αύξηση).

Το 65% των χρηστών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-35 ετών.

Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες (560.000) στην υπηρεσία IRIS P2B αυξήθηκαν κατά 259% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, δεκαπλασιάστηκε η συνολική αξία των συναλλαγών που δέχτηκαν.

Το πλήθος των εγγεγραμμένων εμπόρων/eshops στην υπηρεσία IRIS eCommerce, ανήλθε σε 6,9 χιλ. το 2024, ενισχυμένο κατά 46 φορές σε σχέση με το 2020.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας 3,5 εκατομμυρίων πολιτών και 560.000 επαγγελματιών με συνεχώς αυξητικές τάσεις. Έχουμε κάθε λόγο να το ενισχύουμε και να ενθαρρύνουμε τους πολίτες και τους επαγγελματίες να το χρησιμοποιούν λόγω των μηδενικών προμηθειών για συναλλαγές μεταξύ πολιτών και των σημαντικά χαμηλών προμηθειών για πληρωμές που δέχονται οι επαγγελματίες. Παράλληλα, η Ελλάδα μπορεί και καλύπτει την απόσταση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως αυτό αποτυπώνεται στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που κατατάσσουν τη χώρα μας 2η εντός της Ε.Ε. ως προς τη διαθεσιμότητα άμεσων πληρωμών. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο βήμα που είναι η επέκταση του συστήματος στο σύνολο των επιχειρήσεων εντός του 2025».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εντός του 1ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους το ποσό άμεσων συναλλαγών ανά ημέρα που σήμερα ανέρχεται στα 500 ευρώ, πρόκειται να διπλασιαστεί και να ανέλθει στα 1.000 ευρώ ανά ημέρα (500 ευρώ προς πολίτες και 500 ευρώ για συναλλαγές με επαγγελματίες).



