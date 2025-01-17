«Άλμα» 110% στην αξία συναλλαγών μέσω IRIS το 2024

Θετικά αποτελέσματα και το 2024 κατέγραψε η ΔΙΑΣ Α.Ε., με τις συναλλαγές μέσω του Συστήματος Πληρωμών να παρουσιάζουν διψήφιο ποσοστό αύξησης, και πιο συγκεκριμένα την υπηρεσία IRIS να σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση άνω του 100% σε όγκο και σε αξία, εδραιώνοντας τη θέση της ως κεντρικού πυλώνα των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι συναλλαγές της ΔΙΑΣ έφτασαν τα 467,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με το 2023 και 60% σε σχέση με το 2020, με συνολική αξία 501,9 δισ. ευρώ (+11,6% ετήσια αύξηση).

Οι συναλλαγές στην υπηρεσία IRIS κατέγραψαν ετήσια αύξηση 137% και ανήλθαν στα 57,3 εκατομμύρια, με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται στο ποσό των 6,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 110%.

Παράλληλα, καταγράφηκε ρεκόρ Άμεσων Πληρωμών, καθώς οι άμεσες μεταφορές πίστωσης αποτέλεσαν το 58% των διατραπεζικών εμβασμάτων να ολοκληρώνεται άμεσα και ανήλθαν σε 70,6 εκατομμύρια συναλλαγές, αριθμός αυξημένος κατά 92,1% σε ετήσια βάση.

Τριπλασιασμός διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων για εισπράξεις με RF/QR

Πιο αναλυτικά, σημαντικά ενισχυμένες εμφανίζονται οι εισπράξεις επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς αποτελούν το 37% (173 εκατομμύρια) του συνόλου των συναλλαγών που διακινήθηκαν το 2024. Την ίδια στιγμή, τριπλάσιος -περίπου- είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που διασυνδέονται με τη ΔΙΑΣ Α.Ε. -στις 2.770- αναφορικά με τις εισπράξεις τους, σε σύγκριση με το 2020. Μάλιστα, το 99% αυτών χρησιμοποιεί το διατραπεζικό πρότυπο RF/QR για τις εισπράξεις του.

Οι άμεσες μεταφορές πίστωσης, που αποτελούν υποσύνολο των τραπεζικών μεταφορών πίστωσης, το 2024 αποτέλεσαν το 58% των διατραπεζικών εμβασμάτων και ανήλθαν σε 71 εκατ. συναλλαγές, ενισχυμένες κατά 92% σε σχέση με το 2023. Ρεκόρ ημέρας σημειώθηκε στις 23/12/2024 με 888 χιλιάδες άμεσες μεταφορές πίστωσης.

Ακόμη πιο δυναμικά μεγέθη για τις διατραπεζικές υπηρεσίες IRIS payments

Το 2024 συνεχίστηκε η έντονα ανοδική τροχιά της διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS payments, η οποία παρέχεται από τις τράπεζες, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ Α.Ε., και αποσκοπεί στην εξασφάλιση συναλλαγών με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, ευκολία, ευελιξία και ασφάλεια. Στην οικογένεια των υπηρεσιών IRIS Payments περιλαμβάνονται οι άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων (IRIS P2P), μεταξύ επαγγελματιών (IRIS P2B), καθώς επίσης και οι πληρωμές σε ηλεκτρονικό κατάστημα (IRIS eCommerce), οι οποίες κατάφεραν να πετύχουν ιδιαίτερα ισχυρούς ρυθμούς αύξησης συναλλαγών, ύψους 142%, 844% και 94% αντίστοιχα, σε σχέση με τα ανάλογα μεγέθη του 2023.

Παράλληλα, οι χρήστες του IRIS P2P ανέρχονταν στις 31/12/2024 σε 3,43 εκατομμύρια (τον Αύγουστο του 2024 κατεγράφη μηνιαίο ρεκόρ εγγραφών με 166 χιλιάδες νέους χρήστες), με το 65% των χρηστών να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-35 ετών. Την ίδια ημέρα (31/12/2024), 557 χιλιάδες ήταν οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες στην υπηρεσία IRIS P2B, μέγεθος αυξημένο κατά 259% εν συγκρίσει με το 2023. Όσο για το πλήθος των εγγεγραμμένων εμπόρων/eshops στην υπηρεσία IRIS eCommerce, ανήλθε σε 6,9 χιλ. το 2024, ενισχυμένο κατά 46 φορές σε σχέση με το 2020.

Σχολιάζοντας τα στατιστικά στοιχεία του 2024, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ, Σταυρούλα Καμπουρίδου τόνισε: «Το 2024 αποτέλεσε ακόμα μια καλή χρονιά για τη ΔΙΑΣ, με απτά αποτελέσματα και ισχυρή ανάπτυξη. Σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες μέλη μας, και την υποστήριξη της Πολιτείας, συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να δημιουργούμε υπηρεσίες που καθιστούν τις συναλλαγές γρήγορες, ασφαλείς και ευέλικτες».



