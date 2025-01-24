Εξετάζεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών στις υπερωρίες

Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν εργοδότες και εργαζόμενοι στις υπερωρίες εξετάζει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών μέτρων που προτίθεται να προωθήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, με σαφέστατο στόχο τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά και των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το μέτρο, που δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα σε όλες του τις λεπτομέρειες, θα συνδυασθεί με την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περισσότερους από 1.500.000 εργαζομένους, καθώς από την 1η Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή- με την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες- στους κλάδους του τουρισμού και του επισιτισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, εταιρείες φύλαξης και ιδιωτικής ασφάλισης, φορείς του Δημοσίου, βιομηχανία και λιανικό εμπόριο, το 2024 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες σημείωσαν σημαντική αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», οι υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της αυξήθηκαν αθροιστικά κατά 815.509 ώρες σε σχέση με τα έτη πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Ενδεικτικά, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν:

Στα σούπερ μάρκετ κατά 60% (216.731 ώρες το 2024, έναντι 135.466 το 2021)

Στις τράπεζες κατά 38,3% (82.236 ώρες το 2024, έναντι 59.470 το 2021)

Στις εταιρείες security κατά 27,8% (454.547 ώρες το 2024, έναντι 355.584 ώρες το 2022)

Στη βιομηχανία κατά 34,3% (2.019.082 ώρες το 2024, έναντι 1.503.813 το 2023)

Στο λιανεμπόριο 28,1% (474.999 ώρες το 2024, έναντι 370.883 το 2023)

Κι ενώ από την 1η Μαρτίου ο αριθμός των εργαζομένων που κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αναμένεται να διπλασιαστεί, αφού τουλάχιστον άλλοι 700.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό θα ενταχθούν στη διαδικασία υποχρεωτικής χρήσης της (εφαρμόζεται πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο του 2024), ήδη έχουν αρχίσει να ασκούνται πιέσεις προς την κυβέρνηση για αναβολή της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου.

Η τελική ρύθμιση δεν έχει ακόμα «κλειδώσει», καθώς απαιτείται προσεκτική μέτρηση όλων των παραγόντων, όπως το τελικό αποτέλεσμα για το Δημόσιο, από την πιθανή απώλεια εσόδων λόγω της έκπτωσης στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών έως και την παράλληλη αύξηση των εσόδων λόγω της νομιμοποίησης χιλιάδων υπερωριών που σήμερα δεν δηλώνονται στο πλαίσιο της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας. Μετρήσεις πρέπει να γίνουν και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα έχουν σημαντικό όφελος στις καθαρές αποδοχές τους, εφόσον οι εισφορές στις υπερωρίες θα είναι μειωμένες. Θα υπάρξει βέβαια και μια πιθανή, πολύ μικρή, μείωση των συντάξεων λόγω των μειωμένων εισφορών. Σε ορισμένους κλάδους βέβαια το κέρδος για τους εργαζόμενους θα είναι σημαντικό και όσον αφορά τη μελλοντική τους σύνταξη, καθώς σήμερα δηλώνονται ως μερικώς απασχολούμενοι παρότι εργάζονται πλήρως.

