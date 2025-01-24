Εδώ και δεκαετίες είναι συνώνυμο του κατεψυγμένου αρακά και εν γένει των κατεψυγμένων λαχανικών. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται μεταξύ των 20 πιο ανταγωνιστικών σημάτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Kantar. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι παρά τη μεγάλη άνοδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (και) στα κατεψυγμένα λαχανικά, διατηρεί την ηγετική της θέση με μερίδιο 54% σε αξία και 41% σε όγκο. Ο λόγος φυσικά για την «Μπάρμπα Στάθης», την εταιρεία που ίδρυσε το 1969 ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ένας καπνέμπορος από τη Δράμα, η οποία αλλάζει για μια ακόμα φορά ιδιοκτήτη, περνώντας από τη Vivartia στον έλεγχο της Ideal Holdings.

Η πολυσυζητημένη συμφωνία ανακοινώθηκε τελικά το απόγευμα της Πέμπτης και προβλέπει την εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης» έναντι τμήματος 130 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με τον νέο ιδιοκτήτη να αναλαμβάνει και δάνεια της εταιρείας ύψους 43,4 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα γίνει με ίδια κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Η Ideal Holdings σήμερα διαθέτει σε μετρητά περίπου 109 εκατ. ευρώ και οι θυγατρικές της περίπου 77 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα της κατεψυγμένης ζύμης, η οποία ασκείται από τη μέχρι πρότινος θυγατρική του ομίλου «Μπάρμπα Στάθης», τη «Μιχάλης Αραμπατζής/Ελληνική Ζύμη» (σσ. εκεί ανήκει και το σήμα «Χρυσή Ζύμη») παραμένει στη Vivartia, με την τελευταία μάλιστα να διαψεύδει με χθεσινή ανακοίνωσή της σενάρια πώλησης της εν λόγω θυγατρικής, αλλά και δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σχετικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, περνάει στον έλεγχο της Ideal Holdings η θυγατρική της «Μπάρμπα Στάθης» στη Βουλγαρία Uncle Statis Eood και η «Χαλβατζής Μακεδονική ΑΕ», η οποία εξαγοράστηκε το 2023 από την «Μπάρμπα Στάθης» και δραστηριοποιείται στην παραγωγή λαχανικών στον ατμό, έτοιμων σαλατών λαχανικών και φρούτων, καθώς και στην παραγωγή μαρμελάδων και γλυκών του κουταλιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.