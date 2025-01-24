Η κόντρα του Ίλον Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν, CEO του Open AI, για το πρόγραμμα Stargate που ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το τελευταίο επεισόδιο σε μια συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων, που ξεκίνησε στο διοικητικό συμβούλιο του OpenAI και τώρα βάζει σε δοκιμασία την επιρροή του Μασκ στον νέο πρόεδρο.

Ο Τραμπ την Τρίτη ανακοίνωσε την κοινοπραξία των Open AI, Oracle και SoftBank, εταιρείες που αναμένεται να επενδύσουν έως και 500 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία του πρότζεκτ Stargate για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ για την τροφοδοσία της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, στη συνέχεια, ο Μασκ αμφισβήτησε την αξία της επένδυσης γράφοντας στο Χ: «Δεν έχουν στην πραγματικότητα τα χρήματα». «Η SoftBank έχει εξασφαλίσει πολύ κάτω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ξέρω με βεβαιότητα».

Ο Άλτμαν απάντησε την Τετάρτη λέγοντας ότι ο Μασκ έκανε «λάθος, όπως σίγουρα γνωρίζετε» και κάλεσε τον Μασκ να επισκεφτεί την πρώτη τοποθεσία στο Τέξας που είναι ήδη υπό κατασκευή.

«Αυτό είναι υπέροχο για τη χώρα. Συνειδητοποιώ ότι αυτό που είναι εξαιρετικό για τη χώρα δεν είναι πάντα το βέλτιστο για τις εταιρείες σας, αλλά στο νέο σας ρόλο ελπίζω ότι θα βάλετε κυρίως την Αμερική πρώτη» έγραψε ο Άλτμαν, χρησιμοποιώντας ένα emoji με τη σημαία των ΗΠΑ.

Πίσω από τη βεντέτα

Η δημόσια σύγκρουση για το Stargate είναι μέρος μιας μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ του Μασκ και του Άλτμαν που ξεκίνησε από το ποιος θα έπρεπε να διευθύνει την OpenAI, για την ίδρυση της οποίας συνέβαλαν και οι δύο.

Ο Μασκ, ένας από τους πρώτους επενδυτές του OpenAI και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, μήνυσε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πέρυσι ισχυριζόμενος ότι πρόδωσε τους ιδρυτικούς της στόχους ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο που ωφελεί το δημόσιο καλό αντί να επιδιώκει κέρδη.

Ο Μασκ έκτοτε κλιμάκωσε τη διαμάχη, προσθέτοντας νέες αξιώσεις και ζητώντας δικαστική απόφαση που θα εμπόδιζε τα σχέδια του OpenAI να μετατραπεί πλήρως σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Η δίκη έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου πέρυσι ξεκίνησε τη δική του αντίπαλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, xAI, που κατασκευάζει το δικό της μεγάλο κέντρο δεδομένων στο Μέμφις του Τενεσί. Ο Μασκ λέει ότι αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό από το OpenAI και τον στενό επιχειρηματικό εταίρο της Microsoft.

Πότε ξεκίνησε το Stargate

Το τεχνολογικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Information έκανε την πρώτη αναφορά στο Stargate τον Μάρτιο του 2024, λέγοντας ότι ήταν στα σκαριά πολύ πριν το ανακοινώσει ο Τραμπ.

Μια άλλη εταιρεία - η Crusoe Energy Systems - ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι κατασκευάζει ένα μεγάλο και «ειδικά σχεδιασμένο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης» στο βορειοδυτικό άκρο του Abilene του Τέξας σε μια τοποθεσία που διευθύνεται από την εταιρεία ενεργειακής τεχνολογίας Lancium.

Crusoe και Lancium ανέφεραν σε κοινή δήλωση εκείνη την εποχή ότι το έργο «υποστηρίχτηκε από μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων», αλλά δεν αποκάλυψαν τους υποστηρικτές του.

Η τεχνολογία για την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και οι δύο εταιρείες ανέφεραν ότι το έργο θα τροφοδοτείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δεν είναι σαφές πώς και πότε αυτό το έργο έγινε η πρώτη φάση της επένδυσης Stargate που αποκάλυψε ο Τραμπ. Ο δήμαρχος του Abilene στο Τέξας είπε ότι η κατασκευή ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα μήνες, αλλά «δεν ξέραμε ότι θα ήταν τόσο μεγάλο. Νομίζαμε ότι θα ήταν περίπου το ένα τρίτο αυτού του μεγέθους».

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, δήλωσε την Τρίτη ότι το έργο στο Abilene είναι το πρώτο από τα περίπου 10 κτίρια κέντρων δεδομένων που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή και ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να επεκταθεί σε 20.

Ο δήμαρχος είπε ακόμη στο Associated Press ότι η περιοχή γύρω από την πόλη Abilene, μια πόλη περίπου 130.000 κατοίκων, επωφελείται από πληθώρα πηγών ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλιακή ενέργεια και μερικά από τα «μεγαλύτερα αιολικά πάρκα στον κόσμο», αν και ο Τραμπ εξέφρασε αντίθεση με την αιολική ενέργεια αυτή την εβδομάδα διακόπτοντας προσωρινά την έγκριση αιολικών έργων σε ομοσπονδιακά εδάφη.

Πού είναι η Microsoft;

Από τις ανακοινώσεις του Τραμπ την Τρίτη απουσίαζε η Microsoft, η οποία εδώ και καιρό υποστηρίζει την OpenAI με επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Microsoft είναι επίσης τεχνολογικός εταίρος στο έργο Stargate, μαζί με τους κατασκευαστές τσιπ Nvidia και Arm, αλλά δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι η συνεργασία της με την OpenAI θα «εξελιχθεί» με τρόπο που να επιτρέπει στην OpenAI «να δημιουργήσει πρόσθετη ικανότητα, κυρίως για έρευνα και εκπαίδευση μοντέλων».

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Μασκ σχετικά με το Stargate στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, σχολίασε μόνο το πρότζεκτ 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων της δικής του εταιρείας για την κατασκευή παγκόσμιας υποδομής τεχνητής νοημοσύνης. Από τα 80 δισεκατομμύρια τα 50 δαπανώνται στις ΗΠΑ.

«Κοίτα, το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι καλός για τα δικά μου 80 δισεκατομμύρια δολάρια» είπε ο Nadella γελώντας.

Έφτασε στον Λευκό Οίκο η κόντρα

Χτες ο Τραμπ ρωτήθηκε από το Fox News αν τον ενόχλησε η κριτική του Μασκ για το Stargate: «Δεν ισχύει. Μισεί έναν από τους ανθρώπους στη συμφωνία» απάντησε ο Τραμπ.

«Οι άνθρωποι στη συμφωνία είναι πολύ, πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Αλλά, ο Ίλον τυγχάνει να μισεί έναν από τους ανθρώπους αυτούς. Και εγώ επίσης έχω μίσος για ορισμένους ανθρώπους» συμπλήρωσε.

Όσο για τους ισχυρισμούς του Μασκ για ανεπαρκή χρηματοδότηση, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρω, αλλά ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι βάζουν όλα τα χρήματα. Η κυβέρνηση δεν βάζει τίποτα. Είναι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, έτσι ελπίζω να το κάνουν».

