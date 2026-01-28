Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» προανήγγειλε ο Παπαθανάσης - Από Μάιο οι αιτήσεις

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» από τον Μάιο, που θα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών αλλά και εργασιών ανακαίνισης, προανήγγειλε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι το νέο αυτό πρόγραμμα, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη, θα αφορά όχι μόνο σπίτια που είναι κλειστά για δύο χρόνια, προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση, αλλά και οικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Ο υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι δεν θα δοθεί παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα κλείσει στο τέλος Αυγούστου.

Παράλληλα προανήγγειλε τη δημιουργία δύο νέων ταμείων: «Το κοινωνικό κλιματικό ταμείο που θα στηρίξει τους ευάλωτους συμπολίτες μας και θα περιλαμβάνει και στεγαστικά προγράμματα ύψους 4,7 δισ. ευρώ και το ταμείο εκσυχρονισμού, που θα περιλαμβάνει προγράμματα ύψους 1,7 δισ. ευρώ με σκοπό την ανακαίνιση υποδομών, όπως τα ΜΜΜ», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.