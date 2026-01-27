Για προσωπική προσβολή μίλησε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής ΝΔ και αδελφός του ήρωα των Ιμίων, Παναγιώτη Βλαχάκου, αναφερόμενος στη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία τον κάλεσε «να ψάξει να βρει την αλήθεια στα Ιμια».

Ο κ. Βλαχάκος χαρακτήρισε άσκοπη και άκαιρη την τοποθέτησή της λίγες μέρες πριν από την εθνική επέτειο των Ιμίων θυμίζοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενάμιση χρόνο πριν είχε χαρακτηρίσει τα μέλη της Εξεταστικής για τα Τέμπη «δολοφόνους που έχουν βαμμένα τα χέρια με αίμα».

Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην Υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Γεωργίου Καρασμάνη καθιστώντας μονόδρομο την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ανέφεραν νωρίτερα πηγές του κυβερνώντος κόμματος.



«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλου για τη συμμόρφωση τόσο στην τήρηση των χρόνων όσο αλλά και σε συστάσεις για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της, σήμερα το ποτήρι ξεχείλισε».



«Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ίχνος ντροπής αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ ''συμπλεγματικά υποκείμενα'' ενώ απευθυνόμενη προς τον αδελφό του ήρωα των Ιμίων, βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο τον κάλεσε να ασχοληθεί με την αλήθεια στην Ιμια!» σχολίαζαν οι πηγές της ΝΔ.

