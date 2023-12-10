Mία ακόμη χρονιά με ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς, για την παρουσία τους στην Ελλάδα, κλείνει, με τις προοπτικές να είναι ευοίωνες καθώς οι επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί προχωρούν ενώ ανακοινώνονται και νέες, μαζί με δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας.

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται η δημιουργία data centers (κέντρων δεδομένων), καθώς και μίας σειράς προϊόντων αλλά και υπηρεσιών (όπως εκπαίδευση) γύρω από αυτά.

Όπως έχουν επισημάνει επιτελικά στελέχη των τεχνολογικών κολοσσών, οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων δεν αφορούν μόνον τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και τις μικρότερες σε μέγεθος και τελικά τον απλό καταναλωτή. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά έχουν επισημάνει δεν είναι τυχαίες. Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδος που αποτελεί κόμβο διασύνδεσης της Ευρώπης με την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και κατ' επέκταση την Ασία, καθώς, η οικονομική σταθερότητα μετά την δεκαετή οικονομική κρίση και η πολιτική σταθερότητα είναι παράγοντες που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Επίσης, η βελτίωση των υποδομών και κυρίως το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας στους συγκεκριμένους κλάδους αποτελούν ένα βασικό στοιχείο που έχει οδηγήσει την Ελλάδα να βρίσκεται στα ραντάρ των μεγάλων εταιρειών.

Σημαντικό όμως ρόλο διαδραματίζει και η πρόθεση των επιχειρήσεων να πρωταγωνιστήσουν, προσαρμόζοντας την λειτουργία τους σε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ Ελλάδος (Transformation Survey Ελλάδα 2023) που είδε το φως της δημοσιότητας πριν μερικές ημέρες, τα τελευταία πέντε χρόνια, το 86% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (54%) απάντησαν ότι έχουν ολοκληρώσει πάνω από δύο.

Ποια είναι όμως η παρουσία σήμερα τεχνολογικών κολοσσών στην Ελλάδα; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινώσει και σε ποιες άλλες πρωτοβουλίες δίνουν έμφαση. Το ΑΠΕ/ΜΠΕ με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί και επικοινωνία με τους Ομίλους δίνει το στίγμα της παρουσίας τους στην Ελλάδα

Digital Realty - Σε εξέλιξη η δημιουργία του κέντρου δεδομένων Athens 4 - Σχεδιάζεται και το Athens 5

Η Digital Realty (NYSE: DLR), αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο παγκοσμίως, λύσεων ουδέτερων κέντρων δεδομένων, colocation και διασύνδεσης στο cloud. Η Digital Realty στην Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο και πλέον διασυνδεδεμένο carrier-neutral πάροχο υπηρεσιών data center στην χώρα. Το data center campus στην Αθήνα προσφέρει cloud και colocation υπηρεσίες και λειτουργεί σαν ένας κόμβος συνεργειών τηλεπικοινωνιακών παρόχων, πελατών και συνεργατών. Η παρουσία της Digital Realty στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνει τα data centers Athens 1, Athens 2 και το υπερσύγχρονο Athens 3, το οποίο είναι το μεγαλύτερο data center στη χώρα, ικανό να υποστηρίξει έως και 6.8 MW.

Καθώς η εταιρεία έχει ως στόχο να είναι πάντα μπροστά από τη ζήτηση, το Athens 4 (η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει), θα έχει αντίστοιχη χωρητικότητα με το Athens 3. Παράλληλα είναι σε διαδικασία σχεδιασμού το Athens 5, για το οποίο υπάρχει η πρόβλεψη να φτάσει στα 15MW. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η επένδυση στο Ηράκλειο της Κρήτης για το data center Heraklion 1, η πρώτη φάση του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024.

Η προσέγγιση στην Κρήτη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της προσαιγειάλωσης πολλαπλών υποθαλάσσιων καλωδίων στο νησί, δημιουργώντας ένα hub το οποίο θα δώσει μεγάλη αξία τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ελλάδα συνολικά. Οι νέες επενδύσεις σε Αθήνα και Κρήτη θα λειτουργούν ως ένα regional hub καλύπτοντας ανάγκες για παγκόσμιους παίκτες στην ανατολική Μεσόγειο, στη βόρεια και βορειανατολική Αφρική.

Amazon Web Services - Η Ελλάδα μεταξύ των 26 χωρών εκτός ΗΠΑ όπου θα εγκατασταθούν Τοπικές Ζώνες - Το νέο AWS Outpost Testing Lab της Ελλάδας το πρώτο που δημιουργείται στην Ευρώπη.

Στις αρχές του 2020 η AWS δημιούργησε το Edge Location στην Αθήνα, φέρνοντας τεχνολογίες όπως το Amazon CloudFront, Lambda@Edge, AWS Shield και AWS WAF, συνδέοντας την Ελλάδα με το παγκόσμιο δίκτυο υποδομής της AWS και βελτιώνοντας την ασφαλή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες στη χώρα παραπάνω από 50%. Πολύ σύντομα μετά, η AWS υπέγραψε MoU με την ελληνική κυβέρνηση, για μια σειρά προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, με στόχο να ενισχύσει την καινοτομία στην χώρα, ενώ παράλληλα η εταιρεία άνοιξε και τα γραφεία της στην Αθήνα ανταποκρινόμενη στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό πελατών και την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση υπηρεσιών AWS Cloud στην Ελλάδα.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ήδη τη δημιουργία Τοπικής Ζώνης στην Αθήνα, με την Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των 26 χωρών εκτός ΗΠΑ όπου θα εγκατασταθούν Τοπικές Ζώνες, δημιουργώντας εξαιρετικά γρήγορες αποκρίσεις (latency) σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Οι Τοπικές Ζώνες είναι ένας τύπος υποδομής της AWS που τοποθετεί την υπολογιστική ισχύ, την αποθήκευση δεδομένων, τις βάσεις δεδομένων και άλλες υπηρεσίες πιο κοντά σε μεγάλα αστικά, βιομηχανικά και τεχνολογικά κέντρα. Επιτρέπουν στους πελάτες της AWS να αναπτύσσουν εφαρμογές που απαιτούν πολύ γρήγορες αποκρίσεις κάτω των δέκα χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Παράλληλα η AWS έχει ανακοινώσει το πιλοτικό πρόγραμμα Smart Island στη Νάξο με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη λύσεων που θα ανταποκρίνονται σε προκλήσεις που σχετίζονται με διαχείριση υποδομών, παροχή υπηρεσιών και μεγάλη εξάρτηση από την ηπειρωτική χώρα λόγω απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης. Υλοποιείται σε συνεργασία με πάνω από 20 εταιρείες-συνεργάτες, αναπτύσσονται λύσεις για την έξυπνη κινητικότητα, την πρωτοβάθμια υγεία και την μεταφορά αγαθών.

Πρόσφατα, η AWS ανακοίνωσε επίσης την έναρξη λειτουργίας του πρώτου ευρωπαϊκού Outpost Testing Lab (OTL) στην Ελλάδα. Τα AWS Outposts, αποτελούν ένα σύνολο πλήρως διαχειριζόμενων υπολογιστικών και αποθηκευτικών λύσεων που επιτρέπουν στους χρήστες να χειρίζονται υποδομές AWS εντός των εγκαταστάσεων τους. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, πελάτες, συνεργάτες αλλά και εσωτερικές ομάδες της εταιρείας θα έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και servers των AWS Outposts, και θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμές χωρίς χρέωση. Το νέο AWS Outpost Testing Lab της Ελλάδας είναι το πέμπτο στον κόσμο και το πρώτο που δημιουργείται στην Ευρώπη.

Οι επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα δεν σταματούν στην τεχνολογία. Τον περασμένο Οκτώβριο η Amazon ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 39 νέων έργων ΑΠΕ στην Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου ηλιακού της πάρκου στην Ελλάδα, στα Μακρυχώρια Αιτωλοακαρνανίας. Το έργο της Amazon στην Ελλάδα έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχης ηλιακής εγκατάστασης στην Πολωνία, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη, συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης των ενεργειακών δικτύων, περιορίζοντας την ανάγκη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Google - Σε ισχύ η δημιουργία του πρώτου Cloud Region στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα- Στόχος η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας

Στην επιβεβαίωση της ανακοίνωση της για τη δημιουργία του πρώτου Cloud Region στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας., προχώρησε η Google, με την ευκαιρία της διοργάνωσης πριν μερικές ημέρες εκδήλωσης στην Αθήνα με αφορμή τα 15 χρόνια παρουσίας του τεχνολογικού κολοσσού στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AlphaBeta Economics, μέχρι το 2030, το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει συνολικά 2,2 δισ. δολάρια στο εθνικό ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τη δημιουργία περισσότερων από 19.400 νέων θέσεων εργασίας.

Όπως επισημαίνει η εταιρία, το 2023 ήταν μια σημαντική χρονιά για τη Google στην Ελλάδα και για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το Google Bard «έμαθε» ελληνικά παρέχοντας νέους τρόπους δημιουργικής αλληλεπίδρασης με το Bard. Επίσης η υπηρεσία Immersive View στο Google Maps ενημερώθηκε με προσθήκες ελληνικών μνημείων, όπως τον Παρθενώνα, το Ερεχθείο, το Θέατρο του Διονύσου, την Πύλη του Αδριανού και το ναό του Ολυμπίου Διός.

Στη διάρκεια των πρόσφατων εγκαινίων του Google Safety Engineering Center (GSEC) στη Μάλαγα της Ισπανίας, ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας, το οποίο θα παρέχει σε πανεπιστήμια τα απαραίτητα μέσα για την εκπαίδευση των φοιτητών που ενδιαφέρονται για την κυβερνοασφάλεια. Μεταξύ των χωρών που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι και η Ελλάδα.

Το Google.org ανακοίνωσε επίσης πριν μερικές ημέρες τη στήριξή του στο ICLEI Europe με 1 εκατ. ευρώ για την προώθηση περιβαλλοντικών και κλιματικών δράσεων που αξιοποιούν δεδομένα, σε ελληνικές πόλεις. Το ICLEI Local Governments for Sustainability θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση προκειμένου να ξεκινήσει μια ανοιχτή πρόσκληση όπου οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έως και 275.000 ευρώ για τα επιλέξιμα έργα τους. Η οικονομική στήριξη αφορά σε πόλεις-μέλη του EU Mission for Climate Neutral and Smart Cities που έχουν υπογράψει την "Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή" της ΕΕ. Τέτοιες πόλεις στην Ελλάδα είναι: περιοχές της Αθήνας, Χαλκίδα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα.

Tο πρόγραμμα Grow Greece with Google που ξεκίνησε το 2020, η Google είχε ως στόχο τη στήριξη της ανάκαμψης της Ελλάδας μέσω της τεχνολογίας. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εκπαιδευτούν μέχρι στιγμής πάνω από 275.000 επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το 2021, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του στις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία, το Android Earthquake Alerts ξεκίνησε τη πιλοτική λειτουργία του και στην Ελλάδα. Το 2023, η Google επέκτεινε το σύστημα πρόβλεψης πλημμυρών στην Ελλάδα.

NTT DATA- Ενισχύει την παρουσία στην Ελλάδα ο ιαπωνικός τεχνολογικός κολοσσός- Στο χάρτη των data center η Ελλάδα

Την περαιτέρω δυναμική επέκταση με νέες επενδύσεις ανακοίνωσε πριν μερικές εβδομάδες ο ιαπωνικός κολοσσός NTT DATA, που αποτελεί μία από τις 10 κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής στον κόσμο, στην χώρα μας. Όπως ανέφερε ο κ. Ευάγγελος Κωνσταντίνης, διευθύνων σύμβουλος της NTT DATA Ελλάδος, με αφορμή τα νέα γραφεία της εταιρίας στην Ελλάδα, στόχος για το ελληνικό παράρτημα είναι να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης 15% το 2023 μέσα από την εξυπηρέτηση διεθνών οργανισμών και να γίνει εργοδότης που παρέχει ευκαιρίες καριέρας, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες στην Ελλάδα με στόχο τους 400 υπαλλήλους μέχρι το 2026. Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης στην περιφέρεια σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Κρήτη και τα Ιωάννινα. Οι επενδύσεις της ΝΤΤ στην χώρα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 25 εκατ.ευρώ μέχρι το 2026. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντίνης η Ελλάδα «έχει μπει επίσης στο χάρτη των Data Center», τομέας όπου δραστηριοποιείται δυναμικά ο Όμιλος. Η NTT DATA -μέρος του Ομίλου NTT- είναι μια καινοτόμα πολυεθνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συμβουλευτικών τεχνολογιών πληροφοριών με έδρα το Τόκιο της Ιαπωνίας. Ο Όμιλος NTT είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή τεχνολογικών και επιχειρηματικών λύσεων με έσοδα 108 δισ. δολαρίων και περισσότερους από 330.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές, παρέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερες από 190. Επενδύει περισσότερα από 3,6 δισ. δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη.

Microsoft - Δημιουργεί ένα συγκρότημα τριών Data Centers στην Αττική βάζοντας τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη cloud υποδομών της Microsoft

Αποστολή της Microsoft είναι να ενδυναμώσει κάθε άτομο και κάθε οργανισμό στον πλανήτη για να πετύχει περισσότερα. Η Microsoft ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα το 1992. Τα τελευταία 30 χρόνια, η Microsoft Hellas προσφέρει λογισμικό, υπηρεσίες, συσκευές και λύσεις που βοηθούν ανθρώπους και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Το 2020 η Microsoft ξεκίνησε την πρωτοβουλία GRforGrowth, μία σημαντική τεχνολογική δέσμευση απέναντι στους πολίτες, τον Δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους της Ελλάδας για τεχνολογία και νέους πόρους που δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η Microsoft θα δημιουργήσει ένα συγκρότημα τριών Data Centers στην Αττική, βάζοντας τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη cloud υποδομών της Microsoft - το μεγαλύτερο του κόσμου - διασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε επιχειρησιακού επιπέδου υπηρεσίες Cloud «χαμηλής καθυστέρησης». Ταυτόχρονα, για να υποστηρίξει τους Έλληνες πολίτες στους επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς τους στόχους, η Microsoft θα εκπαιδεύσει ένα ανθρώπινο δυναμικό 100.000 πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες, μέχρι το 2025.

Τέλος, οι επιχειρηματικές προτεραιότητες της Microsoft, και υπό τη νέα ηγεσία, ταυτίζονται με την παγκόσμια αποστολή της και ταυτόχρονα εγκαινιάζουν ένα νέο κόσμο για τους Έλληνες πολίτες. Η εταιρεία συνεχίζει να εντάσσει το ΑΙ στα προϊόντα της - ως συμπλοηγό- δηλαδή ως έναν καθημερινό ψηφιακό συνεργάτη που μπορεί να βοηθήσει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα των χρηστών με τρόπο που δεν έχει ξανά εφαρμοστεί στο παρελθόν.

Huawei- Έμφαση στην παρουσία της στην Ελλάδα

Έμφαση στην παρουσία της στην Ελλάδα δίνει και ο τεχνολογικός κολοσσός της Huawei. Όπως εκτιμά, η εισροή επενδύσεων από παρόχους hyperscalers στο οικοσύστημα των Data Centers της Ελλάδας σηματοδοτεί την αυξανόμενη προβολή της χώρας ως ελκυστικού προορισμού για την επένδυση και ανάπτυξη υποδομών αιχμής. Οι ανακοινώσεις υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη των παγκόσμιων τεχνολογικών κολοσσών στο δυναμικό της Ελλάδας ως κόμβου για την επέκταση των κέντρων δεδομένων, θέτοντας τις βάσεις για εκθετική ανάπτυξη και τεχνολογική πρόοδο. Μέσα σε αυτόν τον μετασχηματισμό, η Huawei έχει λάβει στρατηγική απόφαση της Huawei να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη με την είσοδο και σε υπηρεσίες cloud, ενώ και στην Ελλάδα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας.

Η Huawei είναι έτοιμη να παρουσιάσει λύσεις επόμενης γενιάς με AI (τεχνητή νοημοσύνη) αλγόριθμους σε υποδομές Data Center, ενσωματώνοντας φωτοβολταϊκά συστήματα με αποθήκευση ενέργειας που υπόσχονται εξοικονόμηση πόρων, αδιάλειπτη λειτουργία, επεκτασιμότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αυτή η κίνηση, όπως εκτιμά η εταιρεία, όχι μόνο ενισχύει τις ψηφιακές δυνατότητες της Ελλάδας, αλλά ενισχύει και τον ανταγωνισμό, ωθώντας τις εξελίξεις και την αποδοτικότητα του κόστους στον τομέα των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών.

Πυλώνας της δέσμευσης της Huawei είναι η επένδυση στην εκπαίδευση, που εκδηλώνεται μέσω πρωτοβουλιών όπως το Huawei ICT University, το Seeds for the Future. Εξοπλίζοντας άτομα με τεχνικές και σχεδιαστικές δεξιότητες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των σύγχρονων κέντρων δεδομένων, η Huawei καλλιεργεί ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που θα καλύψει τις άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες του κλάδου. Με την προώθηση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία, η Huawei εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής που προσδίδουν πλήρη αυτοματισμό και αυτονομία σε κέντρα δεδομένων της Ελλάδας. H συνεργασία με αξιόλογες επενδυτικές, κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες, τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου, οδηγώντας την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και προβολή σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως επισημαίνει, υιοθετώντας την βιωσιμότητα , η Huawei συμβάλλει στη δέσμευση της Ελλάδας να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροζωία και αποτελεσματικότητα των υποδομών της με λειτουργική αριστεία εφαρμόζοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Cisco - Διαρκής δυναμική ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεύρυνση συνεργασιών

Διαρκή δυναμική ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεύρυνση συνεργασιών χαρακτήρισε την παρουσία της Cisco στην Ελλάδα το 2023. Εγκαινιάστηκε το Aegean Neorion Innovation Center (ANIC). Η CISCO, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο ANIC διασυνδέεται άμεσα με το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων της Θεσσαλονίκης "DT&S". Η διασύνδεση αφορά σε σημαντικά projects καινοτομίας που έχει ήδη αναπτύξει η εταιρεία, στη Θεσσαλονίκη, (π.χ. Έξυπνη πόλη, Τηλεϊατρική, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση κ.α.) και τα οποία μεταφέρθηκαν αυτούσια και στο ANIC. To 2023, η CISCO και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, υλοποίησαν τον κοινό οδικό χάρτη δράσεων ο οποίος ανέδειξε τη Ρόδο ως προορισμό υβριδικής εργασίας μέσα από τη φιλοξενία 17 πλήρως εξ αποστάσεως απασχολούμενων εργαζομένων της Cisco, από όλη την Ευρώπη, προβάλλοντας την Ρόδο ως ένα "έξυπνο" ψηφιακό νησί και ολοκληρωμένο προορισμό προσέλκυσης εξ αποστάσεως εργαζόμενων. Το 2023, επίσης, ο όμιλος ONEX και η Cisco ανακοίνωσαν τον από κοινού σχεδιασμό τους για το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του πρώτου «smart» ναυπηγείου στη χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου, με την υπογραφή ενός Memorandum of Understanding το οποίο προβλέπει την συνεργασία ONEX και CISCO με σκοπό την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Η Cisco συνέχισε και στην χώρα μας το πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, Cisco Networking Academy. Στην Ελλάδα, οι συνεργασίες και οι ακαδημίες της CISCO καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, προσεγγίζοντας τις 100, με περισσότερους από 60 πιστοποιημένους εκπαιδευτές, 22.000 και πλέον πιστοποιημένους αποφοίτους, ενώ οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές ξεπερνούν τους 4.500.Το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας Skills for All διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό που επιτρέπει σε όλους να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ευρεία γκάμα μαθημάτων, προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες για τις προκλήσεις της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Το 2023 σηματοδότησε μεταξύ άλλων για την Cisco, έναν ακόμη χρόνο λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη, ένα πολυθεματικό κόμβο καινοτομίας, προσελκύοντας περισσότερους από 13.500 επισκέπτες και παραδίδοντας περισσότερα από 20 πιλοτικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε πελάτες και συνεργάτες της.

Η προοπτική του 2024, επισημαίνει η εταιρεία, συναντά τον διευρυμένο ρόλο της, καθώς μετά από μια πολυεπίπεδη επενδυτική δυναμική στην Ελλάδα, ενισχύει το αποτύπωμά της στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων της, καλύπτοντας πλέον τις χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες, από την 1η Αυγούστου 2023 τελούν υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Ελλάδος, Κύπρου Μάλτας Αντώνη Τσιμπούκη. Επίσης, η εμπιστοσύνη της Cisco στην Ελλάδα επεκτείνεται με την εξαγορά της Code BGP, μιας start up, spin-off εταιρίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον Ιούνιο του 2023. Ακόμη μια απτή απόδειξη της συνέργειας μεταξύ εταιριών τεχνολογίας και του ακαδημαϊκού/ ερευνητικού χώρου. Η Code BGP είναι δημιουργός λογισμικού για την εποπτεία του πρωτοκόλλου BGP (Border Gateway Protocol) το οποίο αποτελεί το βασικό πρωτόκολλο δρομολόγησης και επικοινωνίας του Διαδικτύου. Η τεχνολογία της Code BGP θα ενσωματωθεί στο λογισμικό ανάλυσης διαδικτύου ThousandEyes της Cisco με στόχο την επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει και τη δημιουργία ενός καλύτερου και ασφαλέστερου Διαδικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

