Ενέργεια: Έσπασε το φράγμα των 1.000 ευρώ η τιμή του ρεύματος στη Γερμανία Οικονομία 12:31, 29.08.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Είχε προηγηθεί η εκτόξευση της τιμής άνω του 25% την Παρασκευή σε Γερμανία και Γαλλία