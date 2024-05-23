Energean: Έκτη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο

Την έκτη της ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτήν τη φορά στην Αίγυπτο, γνωστοποίησε σήμερα η Energean στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ.

H αρχική εκτίμηση είναι ότι η νέα ανακάλυψη περιέχει 87-129 δισ. κυβικά πόδια φυσικό αέριο, και προγραμματίζεται να τεθεί στην παραγωγή στη διάρκεια του τρίτου 3μήνου του έτους. Υπενθυμίζεται ότι η Energean τo 2019 ανακάλυψε το κοίτασμα Karish North στην θάλασσα του Ισραήλ, το οποίο από τον Φεβρουάριο είναι ήδη σε παραγωγή. Στη διάρκεια του 2022 ανακάλυψε τα κοιτάσματα Αθηνά, Ζευς, Ερμής και Ηρακλής, με τα δύο πρώτα να αναγνωρίζονται ως μέρος της ανακάλυψης Katlan από την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία έχει δώσει και την έγκρισή της για την 1η φάση ανάπτυξης. Το κοίτασμα Katlan είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και για εξαγωγικούς σκοπούς.

Πέραν της νέας ανακάλυψης, οι κυριότερες εξελίξεις στο πρώτο τρίμηνο του έτους καθώς και οι προοπτικές για τη συνέχεια έχουν ως εξής:

Η ημερήσια παραγωγή της περιόδου ήταν 142 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (+49% σε ετήσια βάση), το 82% των οποίων ήταν σε φυσικό αέριο. Η εταιρεία διατηρεί την πρόβλεψή της για ημερήσια παραγωγή μεταξύ 155 και 175 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου για όλο το 2024.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 413 εκατ. δολάρια (+43% σε ετήσια βάση), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDAX) ήταν 259 εκατ. δολάρια (+60% σε ετήσια βάση). Η εταιρεία θα διανείμει στις 28 Ιουνίου μέρισμα 0,3 δολ. ανά μετοχή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το θαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου Cassiopea, μια από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις φυσικού αερίου στην Ιταλία, αναμένεται να τεθεί στην παραγωγή στη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ για τον Αύγουστο έχει προγραμματισθεί η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα Anchois στο Μαρόκο.

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να υποβληθεί η αίτηση για την απόκτηση άδειας αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Katlan στο Ισραήλ.

Ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, δήλωσε: «Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε ισχυρά επιχειρησιακά και οικονομικά αποτελέσματα, με αύξηση παραγωγής, εσόδων και EBITDAX σε ετήσια βάση. Στο Ισραήλ, η δραστηριότητά μας παρέμεινε ανεπηρέαστη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την αναμενόμενη κορύφωση της ζήτησης για φυσικό αέριο το καλοκαίρι να οδηγεί σε μεγιστοποίηση της παραγωγής. Επιπλέον, είμαστε ευχαριστημένοι για την επιτυχία του γεωτρητικού μας προγράμματος στο Abu Qir στην Αίγυπτο με τη νέα μας ανακάλυψη.

Συνεχίζουμε με συνέπεια τη μερισματική μας πολιτική και εστιάζουμε στις βασικές επιχειρησιακές μας κατευθύνσεις: αξιόπιστο μέρισμα, βελτίωση δανεισμού, ανάπτυξη και δέσμευσή μας για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, παραμένουμε σε εγρήγορση για ευκαιρίες που ταιριάζουν σε αυτές τις κατευθύνσεις, ώστε να είμαστε σε θέση να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά όταν αυτές προκύψουν.

Κοιτώντας μπροστά, έχουμε αρκετά ορόσημα στο χαρτοφυλάκιό μας στην Ιταλία, στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα και, βέβαια, στο Ισραήλ, όπου θα ξεκινήσουμε την προμήθεια φυσικού αερίου με βάση το συμβόλαιο που υπογράψαμε πρόσφατα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

