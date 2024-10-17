Σε ανοδική αναθεώρηση του περσινού ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3% απο 2% με αύξηση των επενδύσεων κατά 6,6% έναντι της αρχικής εκτίμησης 4% προχώρησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναθεωρείται σωρευτικά €5 δισ. πάνω, στα €225.2 δισ. το 2023 από 220,3 δισ. προηγουμένως.

«Η ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ έρχεται να ενισχύσει την εικόνα μιας οικονομίας σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης, με ρυθμούς μεγέθυνσης που βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στους υψηλότερους της Ευρώπης» δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

