ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες κατά 2% οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο

Αυξημένες κατά 2% είναι οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.
Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. Τέλος, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι μείωσης 6,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.