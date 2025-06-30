ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες κατά 2% οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο

Αυξημένες κατά 2% είναι οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. Τέλος, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι μείωσης 6,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

