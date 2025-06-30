ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος κατά 7,6% ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Απρίλιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατά τον μήνα Απρίλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 7,6% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025 αύξηση 3,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.
Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Απρίλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 7,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025 αύξηση 4,1%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,5%. Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,0%.
Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.