ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος κατά 7,6% ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Απρίλιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατά τον μήνα Απρίλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 7,6% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025 αύξηση 3,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Απρίλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 7,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025 αύξηση 4,1%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025 παρουσίασε αύξηση 0,5%. Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,0%.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

Πηγή: skai.gr

