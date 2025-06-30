Για «ορθή απόφαση του πρωθυπουργού να καταργήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον κάνει τμήμα της ΑΑΔΕ» έκανε λόγο μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο παραιτηθείς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης, στη σκιά των αποκαλυπτικών διαλόγων υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης.«Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, αναγνωρίζουμε το τι έχει γίνει και πήραμε την πρωτοβουλία να το κάνουμε», όπως είπε.

«Όσον αφορά τη δική μου εμπλοκή στην υπόθεση, αυτή είναι 257 δευτερόλεπτα όπου συνομιλώ με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο τέλος του 2024 όταν ήμουν υφυπουργός. Φυσικά να πω ότι εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα αρμοδιότητα της φυτικής παραγωγής και φυσικά αυτή συνομιλία δεν είχε καμία σχέση με την έρευνα που κάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για τις παράνομες επιδοτήσεις. Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του δεν ήταν τίποτα παραπάνω από το να ζητήσω διευκρινίσεις και εξηγήσεις στο πώς εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες αποφάσεις».

«Δυστυχώς για μένα διαπίστωσα την Πέμπτη ότι έγινε μια κοπτοραπτική σε αυτά που δόθηκαν στους δημοσιογράφους. Εγώ δεν ζητάω καμία εξυπηρέτηση, δεν ζητάω για μένα απολύτως τίποτα. Ζήτησα διευκρίνιση σε μια απάντηση που έχω δώσει για τη φυτική παραγωγή που έχει άμεση σχέση με πληρωμές και ενισχύσεις. Επίσης, η δική μου συνομιλία δεν έχει καμία σχέση με το πρόστιμο», ανέφερε ο κ. Σταμενίτης και προσέθεσε ότι πολλοί είναι οι παραγωγοί που τηλεφωνούν στο υπουργείο για διευκρινίσεις.

Πηγή: skai.gr

