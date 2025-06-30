Ebury: Η πτωτική πορεία του δολαρίου συνεχίζεται καθώς οι αγορές προεξοφλούν μειώσεις από τη Fed

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Το δολάριο υποχώρησε σε νέα χαμηλά από την «Ημέρα Απελευθέρωσης» καθώς εντείνεται η πίεση προς τη Fed να μειώσει τα επιτόκια. Η πίεση αυτή προέρχεται τόσο από τη διοίκηση Τραμπ —η οποία καθιστά ολοένα και πιο σαφές ότι δεν πιστεύει στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας— όσο και από τον πιο αδύναμο τόνο των οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ. Στα θετικά, δεν παρατηρείται συνέχιση της ανησυχητικής τάσης «Sell America» που είχε αναστατώσει τις αγορές τον Απρίλιο. Αντιθέτως, οι αμερικανικές μετοχές καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, ενώ και η αγορά ομολόγων διατηρείται σε σταθερή πορεία. Παρ’ όλα αυτά, το δολάριο λειτουργεί ξανά ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για τις εμπορικές εντάσεις, και την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσε απότομη πτώση έναντι σχεδόν όλων των βασικών νομισμάτων.

Δύο οικονομικές ανακοινώσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής την ερχόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη, η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη θα ρίξει φως στο κατά πόσο η ΕΚΤ έχει περιθώριο για νέες μειώσεις επιτοκίων. Στις ΗΠΑ, μια σειρά ανακοινώσεων για την αγορά εργασίας που ξεκινά την Τετάρτη με τις θέσεις εργασίας JOLTs, θα κορυφωθεί την Παρασκευή με τη σημαντική έκθεση μισθοδοσίας Ιουνίου (payrolls). Μεγάλο μέρος της πρόσφατης αδυναμία του δολαρίου αποδίδεται στην εκλαμβανόμενη εξασθένιση των οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ. Η έκθεση για την απασχόληση θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τη θεωρία για ουσιαστική επιβράδυνση στις ΗΠΑ. Αναμένονται σημαντικές κινήσεις στις αγορές συναλλάγματος ως αντίδραση.

Οι δείκτες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα τον Ιούνιο ξεπέρασαν ελαφρώς τις προσδοκίες, συμβάλλοντας έτσι στη διάψευση μέρους της απαισιοδοξίας που είχε προκαλέσει η πρόσφατη κακή εικόνα των στοιχείων για την απασχόληση και τις λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως αποτέλεσμα, η στερλίνα κατάφερε να συμβαδίσει με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά νομίσματα εν μέσω της γενικευμένης πτώσης του δολαρίου —σε έντονη αντίθεση με την πρόσφατη υποαπόδοση. Αυτή την εβδομάδα δεν αναμένονται σημαντικά στοιχεία από τη βρετανική οικονομία, οπότε η πορεία της στερλίνας θα καθοριστεί κυρίως από εξελίξεις αλλού, καθώς αναμένεται να διευκρινιστεί η στάση της Τράπεζας της Αγγλίας σε ό,τι αφορά νέες μειώσεις επιτοκίων.

Οι δείκτες PMI του Μαΐου στην Ευρωζώνη δεν άλλαξαν ουσιαστικά την εικόνα μιας οριακά αναπτυσσόμενης οικονομίας που προς το παρόν βασίζεται στην προσδοκία ισχυρής δημοσιονομικής τόνωσης από τη Γερμανία αργότερα εντός του έτους. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να εμποδίζει την ανοδική πορεία του ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς οι ροές αντιστάθμισης κινδύνου από επενδυτές υπερεκτεθειμένους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία συνδυάζονται με τη συρρίκνωση των διαφορών επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Η έκθεση πληθωρισμού της Τρίτης θα δείξει εάν υπάρχει πραγματικά περιθώριο για την ΕΚΤ να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια από το τρέχον επίπεδο του 2%, το οποίο είναι χαμηλότερο από τον πληθωρισμό για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

Τα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας παρουσίασαν μικτή εικόνα. Τα αδύναμα στοιχεία για τις άδειες δόμησης και τα χαμηλά μεγέθη εισοδήματος και δαπανών αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των νέων αιτήσεων επιδομάτων ανεργίας και τις ισχυρές παραγγελίες διαρκών αγαθών. Συνολικά, ο τόνος των τελευταίων εβδομάδων παραμένει ήπιος, χωρίς όμως να είναι καθοριστικός. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας αυτή την εβδομάδα αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην αποσαφήνιση της κατάστασης. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις γύρω από τον προϋπολογισμό στις ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις είναι έντονες, και ενδεχόμενη αποτυχία θα σήμαινε σημαντική δημοσιονομική σύσφιξη από το επόμενο έτος. Ωστόσο, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σενάριο με χαμηλή πιθανότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.