Εικόνα σταθεροποίησης εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στην έναρξη της συνεδρίασης Οικονομία 11:01, 04.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1%