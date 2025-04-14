Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει μια πιο λεπτομερή στρατηγική για τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου τον επόμενο μήνα, ανέφερε τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να σταματήσει τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 2027 ως απάντηση στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, αλλά η Επιτροπή είχε καθυστερήσει να δημοσιεύσει τον «οδικό της χάρτη» για το πώς θα το πράξει. Το σχέδιο αρχικά έπρεπε να ολοκληρωθεί τον περασμένο μήνα.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τώρα τον «οδικό χάρτη» στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με τη σχετική ατζέντα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Οι καθυστερήσεις οφείλονταν εν μέρει στην αβεβαιότητα σχετικά με τους προγραμματισμένους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το γεγονός το εμπόριο ενέργειας να επηρέαζε δυνητικά τις εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ, ανέφεραν πηγές της ΕΕ στο Reuters.

Ενώ οι παραδόσεις φυσικού αερίου με ρωσικούς αγωγούς έχουν πέσει από το 2022, η ΕΕ αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πέρυσι και το μπλοκ εξακολουθούσε να λαμβάνει το 19% του συνολικού εφοδιασμού φυσικού αερίου και LNG από τη Ρωσία το 2024.

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, η ΕΕ δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Η Ουγγαρία από την πλευρά της έχει δεσμευτεί να μπλοκάρει τις ρωσικές ενεργειακές κυρώσεις, οι οποίες απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τις χώρες της ΕΕ, ενώ ορισμένες άλλες κυβερνήσεις έχουν επίσης δείξει απροθυμία να εγκρίνουν κυρώσεις στο ρωσικό LNG προτού η ΕΕ εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες.

Η Επιτροπή δεν ανέφερε ποια εργαλεία σκοπεύει να προτείνει για να επιταχύνει τη σταδιακή κατάργηση της ρωσικής ενέργειας. Αναλυτές της δεξαμενής σκέψης Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες πρότειναν στην ΕΕ να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Η πλήρης διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου θα σήμαινε περισσότερες αγορές της ΕΕ από προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο αγοράς περισσότερου LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ είπε ότι η πώληση περισσότερης ενέργειας στην Ευρώπη θα αποτελούσε βασικό επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησής του να εξαλείψει το εμπορικό της έλλειμμα με την ΕΕ.

Το LNG των ΗΠΑ βοήθησε να καλυφθεί το ρωσικό κενό εφοδιασμού στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022. Πέρυσι, οι ΗΠΑ ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης, μετά τη Ρωσία και τον κορυφαίο προμηθευτή τη Νορβηγία.

Ωστόσο, ορισμένες επιχειρήσεις και διπλωμάτες της ΕΕ είναι επιφυλακτικοί ότι η εξάρτηση από το αέριο των ΗΠΑ αποτελεί τρωτό σημείο, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι η ενέργεια θα είναι διαπραγματευτικό στοιχείο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και η Ευρώπη έχει ήδη «πληρώσει» την εξάρτησή από την Ρωσία σε αυτόν τον τομέα.

Το ενεργειακό σχέδιο της Ρωσίας προβλέπει ότι η παραγωγή αργού θα αλλάξει ελάχιστα έως το 2050

Η νέα μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική της Ρωσίας βλέπει την παραγωγή και τις εξαγωγές αργού πετρελαίου να αλλάζουν ελάχιστα τα επόμενα 25 χρόνια, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το σενάριο-στόχο της προβλέπει παραγωγή 540 εκατομμυρίων τόνων στο τέλος αυτής της δεκαετίας και επίσης μέχρι τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

