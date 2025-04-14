Η Ρωσία εξακολουθεί να μη δημοσιεύει στατιστικά για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η ρωσική κυβέρνηση έδωσε εντολή να παραταθεί κατά ένα έτος η αναστολή που είχε επιβάλει στη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα προϊόντα συμπύκνωσης, όπως προκύπτει από έγγραφο που δημοσιεύτηκε σήμερα στον επίσημο κυβερνητικό ιστότοπο.
Η αναστολή θα ισχύσει έως τη 1η Απριλίου 2026, αφού η τελευταία έληξε στις αρχές του τρέχοντος μήνα.
Η Μόσχα έχει αναστείλει ή καθυστερήσει τη δημοσίευση βασικών στατιστικών στοιχείων από τότε που τα στρατεύματά της εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
