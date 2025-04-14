Στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης ο Χρήστος Μπουκώρος

Τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε την Παρασκευή 11 Απριλίου ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Μπουκώρος, μαζί με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέλιο Σακαρέτσιο, και τη Γενική Διευθύντρια, Ολυμπία Μαρκέλλου, με αφορμή την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου για το σύνολο των ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Δημήτριο Τζίμα, και μέλη του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τόνισε ότι στελέχη του Κτηματολογίου με υπερτοπική αρμοδιότητα θα υποστηρίξουν το γραφείο της Θεσσαλονίκης, ώστε οι περισσότερες από 60.000 εκκρεμότητες να έχουν μηδενιστεί εντός του 2025. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υφυπουργός τοποθετήθηκε θετικά στο ενδεχόμενο συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, με αντικείμενο τον έλεγχο των απορριπτέων, από τα Κτηματολογικά Γραφεία, πράξεων ώστε να περιοριστεί ο αριθμός αυτών που καταλήγουν στα δικαστήρια και να διευκολυνθούν οι συναλλαγές των πολιτών και επαγγελματιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, δε, ζητήθηκε η συνδρομή των συμβολαιογράφων στην κατάθεση των προτάσεων τους για την ελαχιστοποίηση των τυπικών λαθών στα συμβόλαια, προκειμένου οι καταχωρήσεις να προχωρήσουν με γρήγορο ρυθμό.

Στην συνάντηση που ακολούθησε με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Φινοκαλιώτη, και την Πρόεδρο της Επιτροπής Κτηματολογίου του ΔΣΘ, Βασιλική Βλαδίκα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση του Μητρώου Νομικών Εισηγητών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με στόχο την αύξηση των εισηγήσεων με σκοπό την καταχώρηση των πράξεων του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης.

Ο υφυπουργός απευθυνόμενος στους συλλόγους τόνισε «Συνεργαστήκαμε και συνεχίζουμε την άψογη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς στην περιοχή. Θέλουμε την βοήθεια σας τόσο για το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, το εμβληματικό αυτό έργο για την ψηφιακή διακυβέρνηση, την υλοποίηση του οποίου ξεκινά το Ελληνικό Κτηματολόγιο στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, όσο και σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να διασφαλιστεί η ισχυρή και αποτελεσματική διαβούλευση με όλους τους σχετιζόμενους φορείς».

Στην συνέχεια, ο κ. Χρήστος Μπουκώρος, επισκέφθηκε το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης και το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, όπου ευχαρίστησε το προσωπικό για τη συμβολή του στη λειτουργία του Κτηματολογίου, πάντα με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των συναλλαγών ακινήτων.

«Το Κτηματολόγιο», τόνισε, «είναι ένα αναπτυξιακό έργο που ανήκει σε όλους τους Έλληνες και το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Πρέπει τους επόμενους 9 μήνες να φτάσουμε στο 100% της λειτουργίας του, με παράλληλη ψηφιοποίηση των αρχείων και τον μηδενισμό των 300.000 εκκρεμοτήτων που κληρονομήσαμε από τα υποθηκοφυλακεία», ενώ επεσήμανε ότι «Η Θεσσαλονίκη συγκαταλέγεται στις πρώτες περιοχές όπου υπάρχει ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο. Η πολιτική ηγεσία είναι αποφασισμένη να συνεισφέρει με όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και αποφάσεις για τη διευκόλυνση του έργου σας».



Πηγή: skai.gr

