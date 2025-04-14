Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τις 1.600 μονάδες, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές και θετικού ανοίγματος της Wall Street, με ώθηση από την άνοδο των μετοχών της τεχνολογίας, μετά την προσωρινή εξαίρεση smartphones και υπολογιστών από του δασμούς.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Μυτιληναίος, της Τιτάν, της Alpha Bank και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.625,77 μονάδες, σημειώνοντας ισχυρή άνοδο σε ποσοστό 2,73%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 152,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.444.200 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+7,97%), της Τιτάν (+6,82%), της Alpha Bank (+6,66%), Eurobank (+5,38%), Aktor (+3,44%) και της Ελλάκτωρ (+3,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,24%), του ΔΑΑ (-0,54%) και του ΟΛΠ (-0,40%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.666.893 και 7.951.243 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 22,45 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 20,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 89 μετοχές, 21 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fais Group (+10,33%) και Unibios (+9,06%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-6,00%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,39%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:4,9550 +3,44%

OPTIMA:14,0600 +0,43%

ΤΙΤΑΝ: 40,7000 +6,82%

ALPHA BANK: 2,1140 +6,66%

AEGEAN AIRLINES: 11,5800 +1,58%

VIOHALCO: 5,1300 +2,60%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4500 +2,50%

ΔΑΑ:9,1700 -0,54%

ΔΕΗ: 13,1900 +1,46%

COCA COLA HBC:41,7600 +1,85%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3980 +3,25%

ΕΛΠΕ: 7,4000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 1,9140 +2,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,7140 +2,52%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 -1,21%

EUROBANK: 2,3300 +5,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3200 +0,64%

MOTOR OIL: 20,4600 +1,29%

JUMBO: 25,2000 +1,61%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:42,0000 +7,97%

ΟΛΠ:36,9000 -0,40%

ΟΠΑΠ: 18,7800 +2,01%

ΟΤΕ: 15,4000 +0,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,6400 +2,61%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6600 +0,48%

