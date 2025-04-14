Η Nvidia Corp., ο κυρίαρχος παίκτης στα τσιπ για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αξίας μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια μέσω συνεργασιών στον κατασκευαστικό τομέα.

Η παραγωγή του τσιπ AI τελευταίας γενιάς της Nvidia, γνωστού ως Blackwell, ξεκίνησε στο νέο εργοστάσιο της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. στο Φοίνιξ. Η Nvidia με έδρα τη Santa-Clara της Καλιφόρνια κατασκευάζει επίσης εργοστάσια κατασκευής υπερυπολογιστών στο Τέξας με την Foxconn και τη Wistron Corp. και συνεργάζεται με την Amkor Technology Inc. και τη Siliconware Precision Industries Co. ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της τη Δευτέρα. Η «μαζική παραγωγή» αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους 12 έως 15 μήνες.

«Η προσθήκη της αμερικανικής κατασκευής μας βοηθά να ανταποκριθούμε καλύτερα στην απίστευτη και αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστές, ενισχύει την αλυσίδα εφοδιασμού μας και ενισχύει την ανθεκτικότητά μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Jensen Huang στη δήλωση.

Οι παίκτες ηλεκτρονικών ειδών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών τσιπ, ταλαιπωρούνται το τελευταίο διάστημα από τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει δασμούς σε τηλέφωνα, υπολογιστές και δημοφιλή ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, υποβαθμίζοντας το «πάγωμα» των περισσότερων παγκόσμιων δασμών για 90 ημέρες, ως απλώς ένα διαδικαστικό βήμα στη συνολική του ώθηση να ανανεώσει το αμερικανικό εμπόριο.

Εταιρείες από την Apple Inc. έως την Eli Lilly & Co. έχουν ανακοινώσει σχέδια να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσουν την αμερικανική κατασκευαστική παρουσία τους από την εκλογή του Τραμπ. Πολλά από τα σχέδια ήταν ήδη στα σκαριά πριν από τις εκλογές ή παρακολουθούσαν στενά τις προηγούμενες τάσεις.

