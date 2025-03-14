Στην πολυπόθητη αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας προχώρησε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Moody's Ratings, ο τελευταίος των «μεγάλων» που στερούσε ακόμα την επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία, σβήνοντας οριστικά το «στίγμα» που άφησε στη χώρα η κρίση χρέους.

Ειδικότερα, η Moody's αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο «Baa3» από «Ba1» προηγουμένως, με σταθερές προοπτικές από θετικές.

Όπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά την άποψή του ότι το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας είναι πλέον πιο ανθεκτικό στους δυνητικούς μελλοντικούς κινδύνους.

Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, σημειώνει η Moody's, έχει βελτιωθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε.

Ο οίκος προσθέτει ότι, δεδομένης της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, τις θεσμικές βελτιώσεις που αποδίδουν καρπούς και το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, αναμένει πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να εμφανίσει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα που θα μειώνουν σταθερά το υψηλό χρέος της.

Η Moody's τονίζει επίσης ότι η υγεία του τραπεζικού τομέα της χώρας συνεχίζει να βελτιώνεται, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο ενός πιστωτικού γεγονότος που να σχετίζεται με τον τραπεζικό τομέα, εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο πιστωτικό προφίλ της χώρας.

Οι σταθερές προοπτικές, σύμφωνα με τη Moody's, αντανακλούν την ισορροπία μεταξύ του γεγονότος ότι ορισμένες από τις κύριες πιστωτικές προκλήσεις της Ελλάδας θα καθυστερήσουν να βελτιωθούν και των θετικών προοπτικών που σχετίζονται με τη σταθερότητα των θεσμών και της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ο οίκος σημειώνει ότι απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση των θεσμικών και οικονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ προσθέτει ότι αν και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, παραμένει ένας από τους υψηλότερους μεταξύ των χωρών που παρακολουθεί.

Ο οίκος προσθέτει ότι οι ελληνικές αρχές χρησιμοποιούν τη θετική δυναμική που δημιουργούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για να εφαρμόσουν ευνοϊκές πιστωτικές πολιτικές.

Η αναβάθμιση της Moody's κόβει κάθε εναπομείναντα δεσμό με το χάος του χρέους, τα διαδοχικά προγράμματα διάσωσης και την οικονομική αναταραχή που ταλάνισε την Ελλάδα για περισσότερο από μια δεκαετία.

Αντίθετα, η S&P Global, η Fitch, η Morningstar DBRS και η Scope Ratings έχουν δώσει εδώ και καιρό στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα, ενώ πρόσφατα η Scope (τον Δεκέμβριο του 2024) και η DBRS (την προηγούμενη Παρασκευή 7/3) αναβάθμισαν περαιτέρω την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, επικαλούμενες τις καλύτερες των αναμενόμενων δημοσιονομικές επιδόσεις, τη σημαντική μείωση του χρέους και την ταχεία οικονομική ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι φέτος τον «χορό» των αξιολογήσεων ξεκίνησε η DBRS, η οποία αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας σε «ΒΒΒ» από «ΒΒΒ (low)», με σταθερές προοπτικές, και τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα σε R-2 (high) από R-2 (middle), επίσης με σταθερές προοπτικές.

Όπως τόνισε ο οίκος στην έκθεσή του, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι οι κίνδυνοι στο τραπεζικό σύστημα έχουν υποχωρήσει, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η υπεραπόδοση όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους.

Το επόμενο τετ-α-τετ της ελληνικής οικονομίας με τους οίκους είναι στις 18 Απριλίου, οπότε έχει προγραμματιστεί η πρώτη «ετυμηγορία» της S&P Global για φέτος.

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα αφήνει πίσω το παρελθόν

«H Ελλάδα αφήνει πίσω το παρελθόν, εφαλτήριο για περαιτέρω άνοδο», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Χαίρομαι που η τελευταία μου δήλωση ως υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά την απονομή της επενδυτικής βαθμίδας στην ελληνική οικονομία από την Moody’s, έναν από τους σημαντικότερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης διεθνώς.

Η σημερινή αναβάθμιση σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου για την ελληνική οικονομία και πιστοποιεί την επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας που έγινε τα τελευταία 5,5 χρόνια η οποία δεν ήταν εύκολη, εν μέσω διεθνών κρίσεων και γεωπολιτικής αστάθειας. Και προφανώς αποτελεί επιτυχία όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά όλων των Ελλήνων.

Πλέον, μετά τη σημερινή αξιολόγηση της Moody’s, το σύνολο των αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκων αξιολόγησης κατατάσσουν την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα. Παράλληλα, η αναβάθμιση από την Moody’s, σηματοδοτεί και την έναρξη ενός νέου κύκλου. Διότι η ανοδική πορεία πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου η χώρα μας να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Είναι στο χέρι μας, όχι μόνο να αφήσουμε οριστικά πίσω την κρίση, αλλά και να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με σχέδιο, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα για να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να διασφαλίσουμε ένα θετικό μέλλον για την πατρίδα μας.

Η ανακοίνωση της Moody’s αναφορικά με τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι εύγλωττη και δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια. Επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, η ταχεία μείωση του χρέους, η αύξηση των εσόδων με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, χωρίς αύξηση των φόρων αλλά - αντιθέτως - με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού, η μείωση των κόκκινων δανείων.

Απτή όμως απόδειξη της προόδου της ελληνικής οικονομίας αποτελεί και η εντυπωσιακή ανταπόκριση των επενδυτών στις εκδόσεις ομολόγων στις οποίες προχώρησε χθες ο ΟΔΔΗΧ. Η Ελλάδα ζήτησε από τις αγορές 3 δισ. ευρώ και, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, συγκέντρωσε προσφορές άνω των 56,5 δισ. ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί για οποιαδήποτε κοινοπρακτική έκδοση από τη χώρα μας.

Είναι επίσης σημαντικό ότι με τις χθεσινές εκδόσεις και εκείνες που προηγήθηκαν από την αρχή του χρόνου, καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος οι δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2025. Και διαμορφώνεται δίχτυ ασφαλείας για όποιες πιθανές αναταράξεις μπορεί να προκύψουν στις διεθνείς αγορές τους επόμενους μήνες. Μπράβο στον ΟΔΔΗΧ, μπράβο σε όλους τους συντελεστές της μεγάλης εθνικής επιτυχίας».

Πηγή: skai.gr

