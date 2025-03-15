«Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και από τη Moody’s, αποτελεί μια ακόμα διεθνή επιβεβαίωση της συστηματικής και αποτελεσματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019, του μεταρρυθμιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, με αφορμή την ανακοίνωση του οίκου Moody’s για την ελληνική οικονομία.

Η Ελλάδα, παρά τις διεθνείς πολυεπίπεδες αναταράξεις, έχει αλλάξει σελίδα. Έχει αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση χρέους και κινείται πλέον με συνεχείς ρυθμούς ανάπτυξης κατά πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με εξασφαλισμένη την εσωτερική πολιτική σταθερότητα και εξίσου σταθεροποιημένα μακροοικονομικά μεγέθη, η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας κάθε ευρώ από το σύνολο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, επιταχύνει τη βελτίωση του φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος, ενισχύει τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, κινητροδοτείτην καινοτομία, τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και τη διεύρυνση της πρόσβασής τους στον τραπεζικό δανεισμό.

Με σχέδιο, σύνεση και αποφασιστικότητα, μακριά από λαϊκισμούς πειραματισμούς και ‘’μαγικές συνταγές’’, στοχεύουμε στο μετρήσιμο αποτέλεσμα που θα διασφαλίσει τη βιώσιμη δυναμική της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή με βελτίωση των εισοδημάτων για όλους», δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.