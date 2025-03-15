«Η αναβάθμιση της Ελλάδας σε Baa3 της Moody’s σηματοδοτεί το τελευταίο βήμα για την αποκατάσταση της επενδυτικής μας βαθμίδας από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές.

Και προσθέτει: «Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μεταρρυθμίσεις που προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη».

Moody’s upgrade of Greece to Baa3 marks the final step in restoring our investment grade by all major rating agencies, highlighting Greece’s significant progress. We remain fully committed to reforms that attract investment, create jobs, and drive sustainable growth. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 15, 2025

Υπενθυμίζεται, ότι χθες η Moody's αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο «Baa3» από «Ba1» προηγουμένως, με σταθερές προοπτικές από θετικές. Όπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά την άποψή του ότι το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας είναι πλέον πιο ανθεκτικό στους δυνητικούς μελλοντικούς κινδύνους. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, σημειώνει η Moody's, έχει βελτιωθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε.

Ο οίκος προσθέτει ότι, δεδομένης της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, τις θεσμικές βελτιώσεις που αποδίδουν καρπούς και το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, αναμένει πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να εμφανίσει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα που θα μειώνουν σταθερά το υψηλό χρέος της.

