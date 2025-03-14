Υποδομές: Τι ελλείψεις υπάρχουν στη Γερμανία;

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους κατέρρευσε μία από τις τέσσερις γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό Έλβα στο κέντρο της Δρέσδης, της πρωτεύουσας της Σαξονίας.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες ήταν μάλλον από κάποιο θαύμα. Η αιτία δεν άργησε να βρεθεί: Ο χάλυβας που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή της γέφυρας, μεταξύ 1967 και 1971, είχε υποστεί σοβαρή διάβρωση, ενώ είχαν σχηματιστεί και ρωγμές. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό σε ολόκληρη τη Γερμανία, καθώς χιλιάδες γέφυρες βρίσκονται σε τόσο κακή κατάσταση, που είτε χρειάζονται άμεση ανακαίνιση είτε πρέπει να κατεδαφιστούν και να κατασκευαστούν εκ νέου.

Η Γερμανία βασίζεται σε παλιές υποδομές

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στις γέφυρες. Οι παλιοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές, η ενεργειακή και υδροδοτική υποδομή, οι τηλεπικοινωνίες, αλλά και τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία έχουν επίσης παραμεληθεί εδώ και δεκαετίες. «Η χώρα μας λειτουργεί με φθαρμένες υποδομές», προειδοποίησε αρχές Μαρτίου ο συμπρόεδρος του SPD, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.



Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό: Η μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο ενεργειακά σύστημα γίνεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, ενώ η ψηφιοποίηση της χώρας βρίσκεται επίσης πολύ πίσω. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου (DIHK), πάνω από το 25% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η ταχύτητα του διαδικτύου δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.



Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν την πολιτική ηγεσία εδώ και καιρό ότι είναι απαραίτητες περισσότερες επενδύσεις. Μελέτη του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας (IW), που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2024, εκτιμά ότι η χώρα χρειάζεται επενδύσεις ύψους 600 δις ευρώ την επόμενη δεκαετία. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού προορίζεται για τη βελτίωση του δικτύου μεταφορών.

Μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη κατοικιών – μεταξύ άλλων

Η Γερμανία αντιμετωπίζει επίσης σοβαρό πρόβλημα έλλειψης κατοικιών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις και τα αστικά κέντρα. Αυτό έχει οδηγήσει σε δραματικές αυξήσεις ενοικίων.

Στο Μόναχο, για παράδειγμα, η τιμή των 24 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για νέα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα θεωρείται πλέον συνηθισμένη. Αυτό έχει επίσης αρνητικές συνέπειες: Οι μέσου εισοδήματος εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά τη διαμονή τους στις γερμανικές πόλεις, ενώ οι εργοδότες που δεν προσφέρουν υψηλούς μισθούς δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Τεράστια ποσά απαιτούνται και για την ανακαίνιση σχολείων, νηπιαγωγείων και πανεπιστημίων, καθώς και για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Στα νοσοκομεία απουσιάζουν περίπου 50 δις ευρώ. Επιπλέον, 10 δις ευρώ λείπουν από τις υποδομές πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Συνολικά, η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών στη Γερμανία υπολογίζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

