Συνδεθείτε στον ψηφιακό κόσμο με υπερυψηλές ταχύτητες

Με στόχο την απόκτηση ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) υλοποιεί δύο πρωτοποριακά προγράμματα, τα Smart Readiness και Gigabit Voucher.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και ενισχύουν τη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών υποδομών, την πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, καθώς και την «έξυπνη ετοιμότητα» των κτιρίων.

Πρόγραμμα Smart Readiness

Το πρόγραμμα «Smart Readiness» επιχορηγεί την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών σε κτίρια, διευκολύνοντας την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση έξυπνων μετρητών κοινής ωφέλειας.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό ορόφων και τις κατηγορίες εργασιών:

Αιτήσεις έκδοσης κουπονιών υποβάλλονται έως 30 Ιουνίου 2025, ενώ η εξαργύρωση ολοκληρώνεται έως 31 Οκτωβρίου 2025.

Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες του εγκαταστάτη δεν υποχρεώνουν τον Διαχειριστή ή τους ενοίκους να συνάψουν σύμβαση με συγκεκριμένο πάροχο.

Γεωγραφική Κάλυψη

Το πρόγραμμα καλύπτει κτίρια εντός περιοχών με υφιστάμενες ή προγραμματισμένες ευρυζωνικές υποδομές που υποστηρίζουν ταχύτητες 1 Gbps. Περιλαμβάνονται επίσης κτίρια σε απόσταση έως 1.000 μέτρα από αυτές τις περιοχές. Οι χάρτες κάλυψης ανανεώνονται διαρκώς από τους παρόχους, καθώς επεκτείνουν τα δίκτυά τους.

Πρόγραμμα Gigabit Voucher

Σε συνέχεια της εγκατάστασης κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών, το πρόγραμμα «Gigabit Voucher» έρχεται να επιχορηγήσει το κόστος εγκατάστασης της οριζόντιας καλωδίωσης, τερματικού εξοπλισμού και ενεργοποίησης για ταχύτητες από 250 Mbps και άνω. Παρέχει κουπόνια αξίας 200 ευρώ, τα οποία καλύπτουν μέρος της σύνδεσης και τη μηνιαία συνδρομή για τους πρώτους 24 μήνες.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 για νοικοκυριά και 15 Σεπτεμβρίου 2025 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών). Η εξαργύρωση των κουπονιών λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Συνδυαστική Αξία Προγραμμάτων και Οφέλη για τους Δικαιούχους

Η συνδυαστική υλοποίηση των δύο προγραμμάτων επιταχύνει τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το Smart Readiness αναβαθμίζει τα κτίρια με δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων, μετατρέποντάς τα σε «έξυπνα». Στη συνέχεια, το Gigabit Voucher αξιοποιεί την υποδομή για συνδέσεις τουλάχιστον 250 Mbps, μειώνοντας το κόστος σύνδεσης και συνδρομής με κουπόνια 200 ευρώ.

Τα δύο προγράμματα καλύπτουν συνδυαστικά τις εξής ανάγκες:

Βελτιωμένη Συνδεσιμότητα: Η εγκατάσταση οπτικών ινών μέσω του Smart Readiness δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές για τις υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων του Gigabit Voucher.

Οικονομική Ελάφρυνση: Το κόστος σύνδεσης και συνδρομής μειώνεται σημαντικά μέσω των κουπονιών, καθιστώντας τις υπηρεσίες αυτές προσιτές σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις.

Εκσυγχρονισμός των υποδομών κοινής ωφέλειας: Υποστηρίζεται η εγκατάσταση υποδομών για τη διασύνδεση έξυπνων μετρητών (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς επιπλέον εργασίες από τους διαχειριστές, καθώς και αισθητήρων για την ασφάλεια και την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (π.χ. λεβητοστάσιο, ανελκυστήρας).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες https://smartreadiness.gov.gr/ και https://gigabit-voucher.gov.gr/go-beyond/ .

Πηγή: skai.gr

