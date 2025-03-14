ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκε παράνομο φρέον 8,2 τόνων από Τουρκία- Πρόστιμο 2,9 εκ ευρώ

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας παράνομου αερίου φρέον, προερχόμενο από την Τουρκία, προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Ειδικότερα, στο 1ο Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια ελέγχου γνησιότητας εγγράφων εισαγωγής φορτίου 8,2 τόνων ψυκτικού υγρού, τύπου R407C (φρέον), διαπιστώθηκε- κατόπιν συνεργασίας και με την αρμόδια εθνική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η μη γνησιότητα του πιστοποιητικού δικαιώματος εισαγωγής φθοριούχων αερίων, καθώς και η μη ύπαρξη της απαιτούμενης ποσόστωσης εισαγωγής.

Οι ελεγκτές ΑΑΔΕ προχώρησαν στη δέσμευση του παράνομου εμπορεύματος, επέβαλαν πρόστιμο 2,9 εκ. ευρώ, καταλόγισαν δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις περίπου 9.000 ευρώ και σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία.

Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εξετάζονται και πιθανές συσχετίσεις με άλλες υποθέσεις, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Πηγή: skai.gr

