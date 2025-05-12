Ebury: Το δολάριο σταθεροποιείται εν μέσω ελπίδων για εμπορικές συμφωνίες

Του Εnrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Καθώς τα σκληρά οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ δεν δείχνουν ακόμη ξεκάθαρη ζημιά από το χάος των δασμών, οι χρηματοπιστωτικές αγορές επικεντρώθηκαν κυρίως σε ειδήσεις περί προόδου στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των επιπέδων των δασμών.

Η συμφωνία εμπορίου ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου ήταν λιτή σε λεπτομέρειες και φαινόταν περιορισμένης εμβέλειας, όμως ήταν αρκετή για να ωθήσει ανοδικά τα risk assets και να ενισχύσει, έστω και ήπια, το δολάριο. Οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου ότι σημειώθηκε «ουσιαστική πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας, αν και επίσης χωρίς πολλές λεπτομέρειες, έδωσαν ώθηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και στο δολάριο κατά τις πρώτες πρωινές ασιατικές συναλλαγές. Εκτός των κύριων νομισμάτων (G10), τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής ενισχύθηκαν, ενώ εκείνα της Ασίας υποχώρησαν από τα πρόσφατα υψηλά τους, ωστόσο οι κινήσεις ήταν περιορισμένες.

Αναμένουμε ότι αυτή την εβδομάδα η προσοχή θα μετατοπιστεί από τους υπερβολικούς τίτλους γύρω από τις διαπραγματεύσεις στα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ. Η έκθεση για τον πληθωρισμό Απριλίου αναμένεται την Τρίτη και εκτιμάται ότι θα δείξει ανάκαμψη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα — αν και πιθανότατα είναι ακόμη νωρίς για να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος από την «ημέρα απελευθέρωσης». Αξιοπρόσεκτα είναι επίσης τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας.

Όλες οι βασικές εκθέσεις από την Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο αφορούν περιόδους πριν από την «ημέρα απελευθέρωσης», συνεπώς οι αγορές μάλλον θα τις αγνοήσουν. Ως εκ τούτου, οι προγραμματισμένες ομιλίες από αξιωματούχους της Federal Reserve, της Τράπεζας της Αγγλίας και της ΕΚΤ θα αποκτήσουν αυξημένη σημασία αυτή την εβδομάδα.

Στερλίνα

Παρότι η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β., όπως αναμενόταν, ο τόνος της συνεδρίασης ήταν πιο επιθετικός απ’ ό,τι περίμεναν οι αγορές, οδηγώντας , οδηγώντας τις αγορές να τιμολογήσουν μόνο δύο ακόμη μειώσεις για το υπόλοιπο του έτους. Η στερλίνα ενισχύθηκε περαιτέρω από την είδηση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι το περιεχόμενο ήταν περιορισμένο, οι αγορές φαίνεται να συνειδητοποίησαν ότι το νέο εμπορικό καθεστώς θα έχει σχετικά ήπιο αντίκτυπο στο ΗΒ, και έστειλαν τη στερλίνα στην κορυφή του πίνακα των μεγάλων νομισμάτων την εβδομάδα που πέρασε. Τα στοιχεία για την απασχόληση αυτής της εβδομάδας, αν και με καθυστέρηση, αναμένονται θετικά, με περαιτέρω αυξήσεις στους μισθούς και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ευρώ

Οι οικονομικές εκθέσεις της Ευρωζώνης είναι οι πιο αργές στην επεξεργασία από όλες τις μεγάλες οικονομικές περιοχές, επομένως δεν έχουμε ακόμη δει σκληρά δεδομένα που να αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο της "ημέρας απελευθέρωσης" - μόνο έρευνες. Οι τελευταίες δείχνουν σχετική ανθεκτικότητα, ενώ το μεγάλο πακέτο δημοσιονομικής επέκτασης της Γερμανίας είναι άλλος ένας λόγος για αισιοδοξία. Συνεπώς, οι προσδοκίες της αγοράς για άλλες τρεις μειώσεις από την ΕΚΤ και ένα χαμηλό τελικό επιτόκιο μόλις 1,5% αντανακλούν υπερβολικές προσδοκίες για τις επιπτώσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ — επιπτώσεις που μπορεί τελικά να μην υλοποιηθούν, ειδικά με δεδομένο το θετικότερο κλίμα των τελευταίων ημερών γύρω από τις εμπορικές συμφωνίες. Αυτή την εβδομάδα δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα στην Ευρωζώνη, συνεπώς το ευρώ πιθανόν να κινηθεί με βάση εξελίξεις αλλού.

Δολάριο ΗΠΑ

Πλην των ερευνών, τα στοιχεία για επιπτώσεις από τους δασμούς στην οικονομία των ΗΠΑ παραμένουν δυσεύρετα. Τα στοιχεία υψηλής συχνότητας για την αγορά εργασίας υποδεικνύουν ότι ενώ οι εταιρείες είναι αργές στην πρόσληψη, δεν πραγματοποιούνται σημαντικές απολύσεις. Τα στοιχεία Απριλίου που θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα (πληθωρισμός και λιανικές πωλήσεις) θα είναι καθοριστικά. Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανακάμψει από το χαμηλό του Μαρτίου, αλλά οι δασμοί θα έχουν μικρό ρόλο σε αυτό, δεδομένου ότι οι εισαγωγές που ήταν ήδη καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ τον Απρίλιο εξαιρέθηκαν γενικά από τους δασμούς. Ομοίως, οι λιανικές πωλήσεις εισαγόμενων προϊόντων πιθανότατα προέρχονταν από αποθέματα που είχαν αγοραστεί πριν από τους νέους δασμούς. Η επόμενη μέτρηση πληθωρισμού ίσως είναι πιο αποκαλυπτική, όμως η υψηλή αβεβαιότητα που υπογράμμισε η Fed την περασμένη εβδομάδα σημαίνει ότι κάθε νέο στοιχείο θα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

