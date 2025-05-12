Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος μετά τη συμφωνία ΗΠΑ- Κίνας για τους δασμούς

Οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνα και στη συμφωνία να αναστείλουν για 90 ημέρες τους τελωνειακούς δασμούς

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αντιδρούν θετικά στις ενδείξεις προόδου στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνα οι οποίες έχουν στόχο να αποκλιμακωθεί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και να περιοριστεί η αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 1,1% στις 10:11 ώρα Ελλάδας, με όλα τα περιφερειακά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά, με τον γερμανικό δείκτη DAX, που την Παρασκευή έκλεισε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, να καταγράφει κέρδη 1,6%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα αναστείλουν για 90 ημέρες ένα μέρος των τιμωρητικών τελωνειακών δασμών που έχουν επιβάλει αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο εναντίον της δεύτερης παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

