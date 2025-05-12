Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος μετά τη συμφωνία ΗΠΑ- Κίνας για τους δασμούς

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αντιδρούν θετικά στις ενδείξεις προόδου στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνα οι οποίες έχουν στόχο να αποκλιμακωθεί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και να περιοριστεί η αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 1,1% στις 10:11 ώρα Ελλάδας, με όλα τα περιφερειακά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά, με τον γερμανικό δείκτη DAX, που την Παρασκευή έκλεισε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, να καταγράφει κέρδη 1,6%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα αναστείλουν για 90 ημέρες ένα μέρος των τιμωρητικών τελωνειακών δασμών που έχουν επιβάλει αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο εναντίον της δεύτερης παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

