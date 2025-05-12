Οι ΗΠΑ και η Κίνα αποφάσισαν προσωρινά να μειώσουν δραστικά τους δασμούς που έχουν επιβάλλει η μία στα προϊόντα της άλλης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, σε μια προσπάθεια να δώσουν περιθώριο τριών μηνών στις αντιπροσωπείες τους να επιλύσουν τις εμπορικές διαφορές τους και να διαπραγματευθούν τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη που προκάλεσε έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μετά τις συνομιλίες που είχε με Κινέζους αξιωματούχους στη Γενεύη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μειώσουν τους εκατέρωθεν δασμούς κατά 115% για χρονικό διάστημα 90 ημερών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συνδυαστικοί δασμοί ύψους 145% που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στις περισσότερες κινεζικές εισαγωγές θα μειωθούν από τις 14 Μαΐου στο 30%, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού συντελεστή που συνδέεται με τη φαιντανύλη, ενώ αντίστοιχα οι κινεζικοί δασμοί ύψους 125% στα αμερικανικά προϊόντα θα μειωθούν στο 10%.

«Είχαμε μια πολύ έντονη και παραγωγική συζήτηση σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη φαιντανύλη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ. «Συμφωνούμε ότι καμία πλευρά δεν θέλει να κόψει τις εμπορικές σχέσεις». «Και οι δύο χώρες εκπροσώπησαν πολύ καλά τα εθνικά τους συμφέροντα», ανέφερε ακόμα ο Μπέσεντ και πρόσθεσε: «Και οι δύο έχουμε συμφέρον από μια ισορροπημένη εμπορική σχέση και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να την επιδιώκουν».

Η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών αναφέρει επίσης ότι «τα μέρη θα δημιουργήσουν έναν μηχανισμό για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις».

Η συμφωνία Ουάσιγκτον και Πεκίνου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών που οδήγησε στην άμεση, δραματική συρρίκνωση των αμερικανοκινεζικών εμπορικών συναλλαγών.

Οι δύο χώρες είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι έχουν επιτευχθεί «ουσιαστική πρόοδος» στις συνομιλίες τους.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το deal «εμπορική συμφωνία» σε μια πρώτη ανακοίνωσή του την Κυριακή, αλλά εξακολουθεί να μην είναι σαφές ποιος είναι ένας αποδεκτός στόχος και για τις δύο πλευρές ή πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επιτευχθεί αυτός.

Παρότι οι αγορές χαιρέτισαν τις πρόσφατες αναφορές για την πρόοδο στις συνομιλίες των δύο χωρών, η ιστορία έχει δείξει ότι θα μπορούσε να χρειαστεί πολύς χρόνος για να επιτευχθεί μια λεπτομερής συμφωνία, ενώ ορισμένοι εκφράζουν αμφιβολίες για το αν Ουάσιγκτον και Πεκίνο είναι τελικά εφικτό να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να θέσουν σε «αναμονή» τις εμπορικές διαφορές τους μετά από έναν γύρο διαπραγματεύσεων, αλλά οι ΗΠΑ πολύ γρήγορα υπαναχώρησαν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα διάστημα 18 και πλέον μηνών με περαιτέρω δασμούς και νέες συνομιλίες πριν από την υπογραφή τελικά της εμπορικής συμφωνίας «Φάσης Ένα» τον Ιανουάριο του 2020.

Τελικά, η Κίνα δεν τήρησε τον όρο να αυξήσεις τις αγορές αμερικανικών προϊόντων που προέβλεπε εκείνη η συμφωνία και το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα εκτινάχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πυροδοτώντας τον νέο, τρέχοντα εμπορικό πόλεμο.

