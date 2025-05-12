Από σήμερα, Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 και ώρα 12.30 μ.μ., δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για τη χορήγηση επιδότησης, που αφορά στις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2024 και Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2025.

Η πλατφόρμα ενεργοποιείται σε συνέχεια υπογραφής και έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ (ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/49043/1893/07-05-2025/ΦΕΚ Β’ 2212/07.05.2025) από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, και τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Θάνο Πετραλιά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκο Τσάφο.

Η πλατφόρμα υποβολής των σχετικών αιτημάτων θα παραμείνει ανοικτή για ένα μήνα, έως και την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025.

Υπενθυμίζονται τα εξής:

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εμπορικής/γενικής ή βιομηχανικής χρήσης με ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 (Κωδικός 047 του Εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) μικρότερο ή ίσο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €), εξαιρουμένων βάσει του Κανονισμού De minimis όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή/και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να έχουν γνωστοποιήσει τόσο στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους.

Για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2025 να ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με πράσινο ή κίτρινο χρώμα.

Να μην υπάρχει ιστορικό διαπιστωμένης ρευματοκλοπής σε καμία παροχή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένη με τον ΑΦΜ τους από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, για την οποία εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, που απορρέουν από τον διακανονισμό τους.

Κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων φορολογικού έτους 2023 ή τον κύριο ΚΑΔ

Οι δικαιούχοι της επιδότησης χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, αναλόγως του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2023 ή του κύριου ΚΑΔ της επιχείρησης, όπως αυτός έχει δηλωθεί στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Στην Α΄ κατηγορία ανήκουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 (Κωδικός 047 του Εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) μικρότερα ή ίσα των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €). Στην Α΄ κατηγορία τεκμαίρεται ότι ανήκουν και οι νέες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 και εφόσον υπάρχουν πιστοποιημένες καταμετρήσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον αρμόδιο διαχειριστή.

Στη Β΄ κατηγορία ανήκουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 (Κωδικός 047 του Εντύπου Ε3) μεγαλύτερα των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) και μικρότερα ή ίσα του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €).

Στη Γ΄ κατηγορία ανήκουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με ετήσια ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 μεγαλύτερα του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) και μικρότερα ή ίσα των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €).

Στη Δ΄ κατηγορία ανήκουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κύριο ΚΑΔ 10.71 και 10.72 (Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, αντίστοιχα) ή έχουν κύριο ΚΑΔ 96.01 (Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων), ανεξαρτήτως των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων τους, έως του ορίου των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €) κατά το φορολογικό έτος 2023.

Σχετικά με το ύψος της επιδότησης, ισχύουν τα εξής:

Για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της Α΄ κατηγορίας, η μοναδιαία επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh), ήτοι σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ωφελούμενης επιχείρησης.

Για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της Β΄κατηγορίας, η μοναδιαία επιδότηση ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh), ήτοι σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 80% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ωφελούμενης επιχείρησης.

Για τους δικαιούχους καταναλωτές της Γ΄ κατηγορίας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh), ήτοι σε 0,02 €/kWh και εφαρμόζεται στο 60% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ωφελούμενης επιχείρησης.

Για τους δικαιούχους καταναλωτές της Δ΄ κατηγορίας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh), ήτοι σε 0,04 €/kWh και εφαρμόζεται στο 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ωφελούμενης επιχείρησης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται από τους δικαιούχους με κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στην ειδική διαδικτυακή πύλη του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (https://power4business.deddie.gr).

Οι αιτούντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τον σκοπό αυτό, κατ’ αρχάς παρέχουν τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της αίτησης επιδότησης και δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμμορφώνονται με τους όρους και τις διαδικασίες του μέτρου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

