Ολοκληρώθηκε η έρευνα της ΕΑΕΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αττική (Βαρνάβας, Β/Α Αττική κ.ά.) την περίοδο 11 - 13 Αυγούστου 2024.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών εταιριών που συμμετέχουν στη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν συνολικά 338 ζημιές.

Το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές εκτιμάται συνολικά σε €11,14 εκατ.

Από αυτές, 311 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €11,02 εκατ.) και 27 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €0,12 εκατ.).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών & Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά : «Το καλοκαίρι του 2024 είχαμε ένα ακόμα περιστατικό δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Αττικής, στο οποίο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν με ταχύτητα και αμεσότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα οι περισσότερες ζημιές αφορούν σε κατοικίες, με την εκτίμηση των αποζημιώσεων αυτών να ξεπερνά τα € 9 εκατ. Αναλυτική πληροφόρηση για τις ζημιές από καταστροφικά φαινόμενα στην Ελλάδα στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία από το 2015 έως σήμερα, είναι διαθέσιμη στο dashboard φυσικών καταστροφών της ΕΑΕΕ Nat - Cat Monitor, το οποίο έχει ενημερωθεί με το εν λόγω περιστατικό».

Πηγή: skai.gr

