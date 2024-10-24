Η METLEN Energy & Metals (METLEN) ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Εννεάμηνο 2024.

Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα €4.203 εκατ., σε σύγκριση με €4.088 εκατ. το Εννεάμηνο του 2023 (+3%).

6% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €763 εκατ., έναντι €722 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2023.

€482 εκατ. Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας έναντι €462 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2023 (+4%). Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,49 έναντι €3,34 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €2.064 εκατ., εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse). Παρά το εντατικό επενδυτικό πρόγραμμα, ο δείκτης του προσαρμοσμένου Net Debt/EBITDA παραμένει στα επίπεδα του 2,05x.

Η επιτυχημένη «πράσινη» έκδοση ομολόγου ύψους €750εκ. πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 4,00% αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και έρχεται ως αποτέλεσμα της σταθερής πορείας ισχυροποίησης του πιστωτικού προφίλ της Εταιρείας. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις αξιολογήσεις των οίκων FITCH και S&P, που μετά από μια σειρά αναβαθμίσεων τα προηγούμενα έτη, τοποθετούν την METLEN ένα βήμα πριν από την επίτευξη του στόχου κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

H METLEN παραμένει σε ανοδική πορεία, στηριζόμενη για ακόμα μια φορά στην ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, κατακτώντας με συνέπεια όλο και υψηλότερα επίπεδα μεγεθών, σε μια περίοδο που παράγοντες όπως η παρατεταμένη αναταραχή στο γεωπολιτικό πεδίο και οι προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης έχουν επιφέρει έντονη αστάθεια στις αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, υλοποιούνται μια σειρά από στοχευμένες ενεργειακές και μεταλλουργικές επενδύσεις, που είτε εξελίσσονται, είτε είναι σε τελική φάση προετοιμασίας, στην κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης των συνέργειών μεταξύ των τομέων δραστηριότητας. Έτσι, διασφαλίζεται έτι περαιτέρω η εκπλήρωση των φιλόδοξων επιχειρηματικών στόχων που έχουν τεθεί για το επόμενο διάστημα.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €4.203 εκατ. έναντι €4.088 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2023, ενισχυμένος κατά 3%, παρά την περεταίρω αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 6% στα €763 εκατ. έναντι €722 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα τόσο από τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Κλάδου της Μεταλλουργίας, τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της κερδοφορίας του Κλάδου της Ενέργειας και πιο συγκεκριμένα του Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - M Renewables, όσο και του “ελληνικού utility” που περιλαμβάνει την M Energy Generation & Management και την M Energy Customer Solutions, που στο πρώτο Εννεάμηνο του έτους συνεισέφεραν περί τα 2/3 του συνολικού EBITDA της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα, η METLEN πέτυχε και την ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους της, το οποίο σε επίπεδο EBITDA ξεπέρασε το 18% στο Εννεάμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς

των παραπάνω Τομέων.

H METLEN, παραμένοντας σε σταθερά ανοδική πορεία κερδοφορίας, πετυχαίνει για ακόμα μία φορά επιδόσεις ρεκόρ τόσο σε επίπεδο Εννεαμήνου όσο και σε Τριμήνου έτους, με οδηγό τον Κλάδο της Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, πέραν της σημαντικής συνεισφοράς της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού) - η οποία είδε την κερδοφορία της να αυξάνεται σημαντικά (>50%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2023 - ο Κλάδος της Ενέργειας ευνοείται επίσης και από την ουσιαστική ενδυνάμωση του «ελληνικού Utility» (παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ΦΑ) που

αυξάνει σταθερά τη θέση του σε επίπεδο μεριδίου αγοράς, προσεγγίζοντας στο τέλος του Εννεάμηνου του 2024 για πρώτη φορά το 20% τόσο στην παραγωγή, όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η METLEN έχει μπει πλέον σταθερά στον στόχο υλοποίησης του 30% της Ελληνικής Ενεργειακής αγοράς, έχοντας ήδη εδραιωθεί ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός και πάροχος Η/Ε στην εγχώρια αγορά.

Ο Κλάδος Μεταλλουργίας, στο Εννεάμηνο του 2024, ξεπέρασε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Εννεαμήνου του 2023, ως αποτέλεσμα τόσο της μείωσης του κόστους, όσο και της ενδυνάμωσης των premia του αλουμινίου και της τιμής API της αλουμίνας. Οι σταθερά υψηλές επιδόσεις του Κλάδου Μεταλλουργίας ιδιαίτερα την τελευταία τριετία - σε επίπεδα EBITDA άνω των €250 εκατ. κατ’ έτος παρά την ενεργειακή κρίση και την πρωτοφανή μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας - οφείλονται κατά κύριο λόγω στις ισχυρές συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας.

Παράλληλα, η έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, όσο και με τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, διατηρεί τη METLEN ως το μεγαλύτερο πλήρως καθετοποιημένο παραγωγό βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου της Ευρώπης, καθώς και μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των Καθαρών Κερδών, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €482 εκατ., αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση με τα €462 εκατ. το Εννεάμηνο του 2023. Όπως και τα προηγούμενα έτη, η κερδοφορία της METLEN, με οδηγό τον Κλάδο της Ενέργειας, αναμένεται να συνεχίσει σταθερά την ανοδική της πορεία και στο Δ’ τρίμηνο, οδηγώντας την Εταιρεία σε νέα, ετήσια ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

Ταυτόχρονα, η συνέχιση μίας σειράς άκρως επιτυχημένων ομολογιακών εκδόσεων, με πιο πρόσφατο το «πράσινο» ομόλογο των €750 εκατ. στο 4%, σε συνδυασμό με τις θετικές οικονομικές ροές της Εταιρείας, επιτρέπει τόσο την πραγματοποίηση του συνόλου των επενδύσεων, όσο και την περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών, με απόλυτο έλεγχο στους βασικούς δείκτες μόχλευσης.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα των κατασκευών και των παραχωρήσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν σε €19 εκατ. έναντι €8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με προοπτική σημαντικής αύξησης στο τελευταίο τρίμηνο της χρήσης 2024 , ώστε να επιτευχθεί ο διπλασιασμός του ετήσιου αποτελέσματος του 2023. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών της 100% θυγατρικής ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ πλησιάζει το €1δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, προσεγγίζει το €1,4δισ., με τη σημείωση ότι στα έργα που εκτελούνται με συμμετοχή σε κοινοπραξίες, αφορά μόνο στο ποσοστό της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.

Από τα ανωτέρω το 31% αφορά σε δημόσια έργα και το 69% σε ιδιωτικά έργα (περιλαμβανομένων ΣΔΙΤ και έργων της μητρικής). Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα , όσο και για έργα Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ενημέρωση για τη λειτουργία των επιχειρηματικών κλάδων

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €3.442 εκατ. που αντιστοιχεί σε 82% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2023. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €545 εκατ. αυξημένα κατά 2% έναντι €533 εκατ. το Εννεάμηνο του 2023.

H METLEN Energy &Metals, μέσω της νέας της δομής, έχει αποκτήσει μια ακόμα πιο δυναμική κι ευέλικτη μορφή, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, αλλά και αυτές που θα προκύψουν στο μέλλον. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (Renewables, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading and Power Projects).

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables που εκτείνεται στις πέντε ηπείρους ανέρχεται σε ~4,8GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~6,2GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της METLEN διαμορφώνεται πλέον στα 11 GW.

Η METLEN στο Εννεάμηνο του 2024 μετά την προσθήκη νέων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, για πρώτη φορά ξεπέρασε το επίπεδο του 1GW δυναμικότητας σε λειτουργία.

Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στο τέλος του Εννεάμηνου του 2024, ανήλθε σε 1.002GWhs. Από αυτές, οι 469 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 533 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού.

Το επιτυχημένο Asset Rotation Model επιτρέπει στην Εταιρεία να συνεχίζει απρόσκοπτα την ανάπτυξη της κερδοφορίας της M Renewables, καθώς στο Εννεάμηνο του 2024 η METLEN έχει προχωρήσει στη σύναψη συμφωνιών πώλησης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) έργων (SPAs) συνολικής ισχύος ~1GW στην Ευρώπη.

Επιπλέον η πρόσφατη συμφωνία της METLEN με τη ΔΕΗ, η οποία αφορά στη διάθεση έργων συνολικής ισχύος ~2GW στην Ευρώπη, καθώς και η σταδιακή ωρίμανση του χαρτοφυλακίου έργων στον Καναδά (έργων συνολικής ισχύος 1,4GW) ενισχύει τις προοπτικές για περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας τα επόμενα έτη, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλά επίπεδα μόχλευσης.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ιδίων έργων της METLEN που αναπτύσσεται εντός Ελλάδος, μετά την έναρξη λειτουργίας ακόμα 60MW φωτοβολταϊκών (Φ/Β) έργων στο Γ’ Τρίμηνο, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής επιπλέον ~280MW, ενώ αναμένεται η εκκίνηση κατασκευής για επιπλέον 640MW εκ των οποίων 48MW αφορούν σε έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS). Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF).

Όσον αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο, κατά τη διάρκεια του Eννεαμήνου τέθηκαν σε λειτουργία έργα συνολικής ισχύος ~400MW σε Αυστραλία, Χιλή, Ιταλία, Ρουμανία, Νότια Κορέα και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται έργα συνολικής ισχύος 1GW Φ/Β τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία της εταιρείας στην ανάπτυξη διεθνών έργων ΑΠΕ και τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στο τέλος του Εννεαμήνου 2024 στα €250 εκατ., ενώ επιπλέον €486 εκατ. βρίσκονται σε τελική φάση διαπραγμάτευσης.

Το Εννεάμηνο του 2024 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική ενίσχυση της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, με την αύξηση να είναι της τάξης του 5% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2023. Τη μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, σημείωσε η παραγωγή από θερμικές μονάδες φυσικού αερίου, η οποία αυξήθηκε 30%, ενώ οι ΑΠΕ ακολούθησαν με αύξηση 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Στον αντίποδα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 30% ενώ οι εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες περιορίστηκαν σημαντικά στα επίπεδα του 2% από το 12% της ζήτησης στο Εννεάμηνο του 2023.

Η συνολική παραγωγή της Εταιρείας εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες, ανήλθε σε 6,9TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 17,3% της συνολικής ζήτησης, από 11,7% στο τέλος του Εννεαμήνου του 2023. Η METLEN, το τελευταίο έτος, έχει καταφέρει σχεδόν να διπλασιάσει την παραγωγή της και άρα το μερίδιο αγοράς της, το οποίο τόσο λόγω της αύξησης της παραγωγής από ΑΠΕ, όσο και λόγω της αυξανόμενης παραγωγής της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου (CCGT) (826 MW), αναμένεται να συνεχίσει σταθερά την ανοδική του πορεία και τα επόμενα έτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρείς σταθμοί CCGTs και ο ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (CHP), παρήγαγαν στο Εννεάμηνο του έτους, αθροιστικά 6,4TWh από 4TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αυξάνοντας σημαντικά τη θερμική παραγωγή της METLEN κατά 61% (αντιπροσωπεύοντας το 42,0% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου).

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης και ευελιξίας των μονάδων, αλλά και την προμήθεια φυσικού αερίου (ΦΑ) σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, αναμένεται να συνεχίσουν να ενισχύουν σταθερά την κερδοφορία της Εταιρείας τα επόμενα έτη.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia - με ιδιαίτερη έμφαση στο τελευταίο τρίμηνο - ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική, με το μερίδιό της στην αγορά ηλεκτρισμού στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2024 να προσεγγίζει το 18,5% (μερίδια ΕΧΕ – συνυπολογίζοντας το ποσοστό της Volterra), από 16,7% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024. Η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της Protergia, οφείλεται στη σημαντική αύξηση των πελατών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου που εκπροσωπεί, οι οποίοι μόνο στο Γ’ τρίμηνο του 2024 ενισχύθηκαν κατά & 50χιλ. μετρητές (αύξηση &11%).

Το επόμενο διάστημα, η METLEN στοχεύει να προσεγγίσει το 30% της ελληνικής κατανάλωσης. Έχοντας αξιοποιήσει την καθετοποίηση της λειτουργίας της Εταιρείας στον Κλάδο της Ενέργειας, η METLEN έχει προχωρήσει στη δημιουργία του πλέον ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της νέας εποχής («Utility of the Future»), που έχει τη δυνατότητα να απορροφά την πίεση που δημιουργείται από έντονες διακυμάνσεις των τιμών προς όφελος των καταναλωτών, όπως υπογραμμίζεται και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την τιμολογιακή πολιτική της Protergia τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Ταυτόχρονα, η METLEN, πέραν της ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, όσον αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησης της Εταιρείας.

Διατηρώντας σταθερά υψηλά τους όγκους ΦΑ που εμπορεύεται, η METLEN έχει εδραιώσει την παρουσία της - όσον αφορά στην εμπορία ΦΑ - τόσο στα Βαλκάνια, όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη, πετυχαίνοντας έτσι ανταγωνιστικές τιμές στην προμήθεια φυσικού αερίου, με το όφελος να διαχέεται, μέσω του συνεργατικού μοντέλου της Εταιρείας σε όλες τις δομές της. Στο Εννεάμηνο του 2024, οι εισαγωγές ΦΑ της Εταιρείας προσέγγισαν τις 40 TWh, με τη METLEN να εκπροσωπεί άνω του 40% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.

Το Γ’ τρίμηνο αποτέλεσε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της παρατεταμένης διάρκειας υψηλών θερμοκρασιών, της επιταχυνόμενης διείσδυσης των ΑΠΕ και των αυξημένων αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας στην Αν. Ευρώπη, συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο, η METLEN, στηριζόμενη στην ευελιξία και την υψηλή απόδοση των μονάδων της, αύξησε την παραγωγή της και ταυτόχρονα κράτησε σταθερές τις τιμές στην προμήθεια, προσφέροντας σημαντική στήριξη τους τελικούς καταναλωτές. Το γεγονός αυτό της επέτρεψε παράλληλα να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς που κατέχει, σε ευθυγράμμιση με το στόχο της για την επίτευξη μεριδίου αγοράς 30%.

Η M Power Projects, εστιάζοντας σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύει συνεχώς τη διεθνή της παρουσία εκτελώντας σήμερα 35 έργα σε 11 διαφορετικές χώρες.

Στο τέλος του Εννεαμήνου του 2024, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,2 δισ., ενώ, συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €1,4 δισ., εκ των οποίων το 17% μόνο αφορά σε έργα στην Ελλάδα και το υπόλοιπο στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάλιστα, η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ σημαντικές προοπτικές προσφέρουν και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η Ελλάδα λαμβάνει ιδιαίτερα υψηλή χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αναφορικά με τις κυριότερες εξελίξεις του Εννεαμήνου του 2024, ο Τομέας M Power Projects ήρθε σε συμφωνία για την ανάπτυξη και κατασκευή σε κοινοπραξία με την SIEMENS ENERGY μίας δεύτερης μονάδας CCGT ίδιας ισχύος (560 MW) στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Adamów στην Πολωνία, με την συμβατική τιμή για την METLEN να ανέρχεται στα ~250 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή της πρώτης υψηλής μεταφορικής ισχύος υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμβαση ύψους ~£1 δισ.

Κλάδος Μεταλλουργίας

Ο Κλάδος Μεταλλουργίας κατέγραψε Κύκλο Εργασιών €630 εκατ. που αντιστοιχεί σε 15% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €207 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 7% εκατ. σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2023.

Η μέση τιμή του αλουμινίου (LME 3M) το Εννεάμηνο του 2024 σημείωσε αύξηση 4,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, με τη μέση τιμή να ξεπερνά τα 2.400$/τόνο. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ Τριμήνου, οι τιμές του αλουμινίου, παρά την αρχική υποχώρησή τους στο δεύτερο μισό του Ιουλίου, κινήθηκαν ανοδικά, προσεγγίζοντας προς τα τέλη Σεπτεμβρίου τα επίπεδα των 2.650$/τόνο.

Σημαντική ώθηση δόθηκε τόσο από μια μεγαλύτερη των εκτιμήσεων μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, όσο και από το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η Κίνα για τη στήριξη της οικονομίας της.

Τα premia της μπιγιέτας αλουμινίου, και πιο συγκεκριμένα τα Ευρωπαϊκά premia, έχουν καταγράψει μία σημαντική αύξηση από την αρχή του έτους, της τάξης άνω του 60%, παραμένοντας σταθερά στο επίπεδο των 600 $/t καθ’ όλη τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου. Η άνοδος των Ευρωπαϊκών premia στο πρώτο Εννεάμηνο του έτους οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι την ώρα που η Ευρώπη παραμένει σταθερά ελλειμματική αγορά, το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της καλύπτεται μέσω εισαγωγών από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας.

Η κερδοφορία της αλουμίνας, στο Εννεάμηνο του 2024, ενισχύθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2023, τόσο λόγω της μείωσης του κόστους παραγωγής, όσο και λόγω της αύξησης της τιμής πώλησης. Ο δείκτης API της αλουμίνας, συνέχισε την έντονα ανοδική του τάση σημειώνοντας αύξηση κατά 26% στο Εννεάμηνο του 2024, στα 437$/τόνο. Ωστόσο, η τιμή της αλουμίνας το τελευταίο διάστημα σημείωσε περαιτέρω αύξηση, στα επίπεδα των 650$/τόνο, μετά από τις αναφορές για αναστολή των εξαγωγών βωξίτη από τη Γουινέα, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως, μαζί με την Αυστραλία και την Κίνα.

Οι εξελίξεις στη Γουινέα, τον βασικό προμηθευτή βωξίτη της Κίνας, έρχονται να προστεθούν σε μία χρονιά με αρκετή αστάθεια στην αγορά της αλουμίνας και του βωξίτη, με αφετηρία την Αυστραλία και την Κίνα. Τόσο η αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και των κανόνων ασφαλείας όσον αφορά στην εξόρυξη του βωξίτη (Αυστραλία και Κίνα) όσο και το κλείσιμο εργοστασίων αλουμίνας λόγω έλλειψης φυσικού αερίου (Αυστραλία), επηρέασαν καθοριστικά τη διαμόρφωση των τιμών της αλουμίνας και του αλουμινίου μέσα στο έτος, αποδεικνύοντας στην πράξη την

ευαισθησία του συνόλου της παραγωγικής αλυσίδας (βωξίτης-αλουμίνα-αλουμίνιο) σε εξωγενείς παράγοντες.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη για μεγαλύτερη καθετοποίηση στην αγορά του αλουμινίου είναι επιβεβλημένη, όχι μόνο για την καλύτερη διαχείριση του κόστους, αλλά και για την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας με εξασφαλισμένη πρώτη ύλη βωξίτη για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου. Η METLEN, με έγκαιρη ανάληψη δράσεων και αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες που τις δίνονται, είτε σε επίπεδο εσόδων (hedging) είτε σε επίπεδο μείωσης κόστους και επενδύσεων (εξαγορά της Imerys Βωξίτες, συμφωνία για εξόρυξη βωξίτη στην Γκάνα), καταφέρνει σταθερά να οδηγεί τον Κλάδο της Μεταλλουργίας σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

Ταυτόχρονα, τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, αναμένεται να συμβάλουν στην διατήρηση των περιθωρίων κέρδους σε υψηλό επίπεδο τα επόμενα έτη, τοποθετώντας τη METLEN, σταθερά, μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως. Κομβικό ρόλο για τη διατήρηση της METLEN ανάμεσα στους πιο οικονομικούς παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου παγκοσμίως, έχει η δυνατότητα του εργοστασίου αλουμινίου, εν είδει μπαταρίας, να εκμεταλλεύεται τις ιδιαίτερα

χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, που προκύπτουν, όλο και συχνότερα, λόγω υπερπροσφοράς σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Κλείνοντας, πρέπει να γίνει ειδική μνεία στον πρωτοφανή ρυθμό εκτέλεσης επενδύσεων ύψους €2,14 δισ. σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, στο πλαίσιο πάντα της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας και σε ευθυγράμμιση με την επίτευξη του στόχου της επενδυτικής βαθμίδας. Αναφορικά με τα νέα, ιδιαίτερα σημαντικά σχέδια που βρίσκονται πολύ κοντά σε FID, αυτά θα ανακοινώνονται σταδιακά τους επόμενους μήνες και θα εξειδικεύουν τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Εταιρείας για διπλασιασμό του μεγέθους της τα επόμενα 3-5 χρόνια.

