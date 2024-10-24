Άνοδο στις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ανέφερε την Πέμπτη η εταιρεία κατασκευής τσαντών Birkin Hermes HRMS.PA, συνεχίζοντας να ξεπερνά τους αντιπάλους που πλήττονται σκληρά από την ύφεση στην Κίνα, καθώς οι πολυτελείς τσάντες της προσελκύουν πλούσιους αγοραστές.

Ειδικότερα, η γαλλική εταιρεία πολυτελείας είχε έσοδα 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,99 δισεκατομμύρια δολάρια) για τους τρεις μήνες που έληξαν τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, σύμφωνα με μια συναινετική εκτίμηση των αναλυτών που επικαλείται η Jefferies.

Ο όμιλος δήλωσε ότι τηρεί τις μεσοπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές για την αύξηση των εσόδων με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία παρά τις παγκόσμιες οικονομικές, γεωπολιτικές και νομισματικές αβεβαιότητες, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τις προσλήψεις.

«Βλέπουμε τη Hermes ως την καλύτερη τρέχουσα ευκαιρία για να προστατεύσουμε το χαρτοφυλάκιο από ένα δύσκολο (δεύτερο εξάμηνο 2024), που ταλαιπωρείται από μια παγκόσμια κυκλική επιβράδυνση, η οποία επιδεινώθηκε από διαρθρωτικά ζητήματα στην Κίνα», δήλωσε ο αναλυτής της Bernstein, Luca Solca, σημειώνοντας ότι όλα τα τμήματα, εκτός από τα ρολόγια, παρουσίασαν υψηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη.

Τα περίφημα κλασικά σχέδια της Hermes και η αυστηρή διαχείριση της παραγωγής και των αποθεμάτων της συνέβαλαν στην ενίσχυση της καθιέρωσης της αποκλειστικότητας της ετικέτας και κατέστησαν την εταιρεία ως σταθερό brand στον κλάδο.

Τσάντες όπως το πολυπόθητο μοντέλο των 10.000 δολαρίων και πάνω, Birkin, είναι προσιτές μόνο για τους πλουσιότερους αγοραστές, οι οποίοι είναι συνήθως απρόσβλητοι απέναντι στις ασταθείς οικονομικές συνθήκες.

Η δύσκολη αγορά της Κίνας

Μικρότερη ανάπτυξη καταγράφηκε στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1%. Η απόδοση ήταν αρκετά ομοιογενής σε όλη την περιοχή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Eric du Halgouet, οικονομικός αντιπρόεδρος της Hermes.

«Στην Κίνα, δεν υπήρξε διακοπή στις τάσεις, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τη χαμηλότερη κίνηση που ξεκίνησε μετά την Κινεζική Πρωτοχρονιά, αλλά δεν υπήρξε επιπλέον πτώση», δήλωσε ο du Halgouet.

Πρόσθεσε ότι η Hermes αντισταθμίζει τη χαμηλότερη κίνηση με άλλα μέσα, πουλώντας κοσμήματα, δερμάτινα είδη και ρούχα για άνδρες και γυναίκες.

Ο Du Halgouet είπε ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στην Κίνα αφού εγκαινίασε ένα κατάστημα στο εμπορικό κέντρο Mixc του Shenzhen την Τετάρτη, με σχέδια για μια νέα ναυαρχίδα στο Πεκίνο το επόμενο έτος.

Οι μετοχές της Hermes έχουν σημειώσει άνοδο σχεδόν 9% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τους αντιπάλους τους, με την LVMH να υποχωρεί σχεδόν κατά 15%, τη Moncler να υποχωρεί κατά 3,3% και την Kering PRTP.PA, η οποία εργάζεται για την ανατροπή της Gucci, κατά 40%.

Η Luxury Bellwether LVMH έχασε τις προσδοκίες την περασμένη εβδομάδα και σημείωσε πτώση στην εμπιστοσύνης των Κινέζων καταναλωτών προσεγγίζοντας τα χαμηλά της εποχής COVID, με μείωση της ζήτησης για μόδα κατά το τρίμηνο.

Αργά την Τετάρτη, η Kering PRTP.PA προειδοποίησε ότι τα λειτουργικά της έσοδα για το 2024 θα μειωθούν σχεδόν στο μισό στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, καθώς η ασθενής ζήτηση στην Κίνα έντεινε τους αγώνες της κύριας ετικέτας Gucci του γαλλικού ομίλου πολυτελών προϊόντων.

Δείχνοντας όρια ανθεκτικότητας, στελέχη νωρίτερα φέτος δήλωσαν ότι η Hermes έβλεπε ελαφρώς λιγότερη κίνηση από φιλόδοξους πελάτες, επηρεάζοντας προϊόντα μεγαλύτερου όγκου, όπως αξεσουάρ μόδας, όπως μεταξωτά μαντήλια.

