Η τιμή του παλλαδίου σημείωσε άνοδο την Πέμπτη, με το πολύτιμο μέταλλο να φτάνει στο υψηλότερο σημείο του εδώ και πάνω από έναν μήνα, ενώ οι επενδυτές εξέφρασαν ανησυχίες για τη διαθεσιμότητά του.

Μια πηγή ανέφερε στο Bloomberg νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ φέρεται να προέτρεψαν τους G7 να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στο ρωσικό παλλάδιο και το τιτάνιο. Η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση έγινε στις 22 Οκτωβρίου, σε μια συνάντηση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον ήθελε να ξεκινήσει νέες συνομιλίες για το πώς να χτυπήσει περαιτέρω τη ρωσική οικονομία για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Το παλλάδιο εκτινάχθηκε 5,3%, φθάνοντας στα 1,102 δολάρια ανά ουγγιά. Ένα λεπτό αργότερα, ο χρυσός ενισχύθηκε 0,75% στα 2,736 δολάρια, το ασήμι σημείωσε άνοδο 1,57% στα 34,23 δολάρια και η πλατίνα σημείωσε άνοδο 1,47% στα 1,036 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

