«Παρά την παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διόρθωση των αυξήσεων στα ασφαλιστήρια μακροχρόνιας διάρκειας, την οποία αρχικά καλωσορίζουμε, η χώρα μας είναι από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε δαπάνες ιδιωτικής υγείας. Αποτέλεσμα είναι οι αυξήσεις που σωρεύτηκαν την τελευταία τετραετία, να μην μπορούν να διορθωθούν μόνο μέσω του περιορισμού του ποσοστού που προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης».

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) με την οποία προτείνει να ξεκινήσει νέος γύρος διαλόγου «με μόνη ατζέντα μία συνολική επανεξέταση του θέματος της διαμόρφωσης των ασφαλίστρων, που θα έχει στο επίκεντρο την διασφάλιση της παροχής ασφάλισης υγείας στους πολίτες και την συνέχειά της, την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασφαλισμένων στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, και, κυρίως, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς όλους όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα της ιδιωτικής ασφάλισης».

Υπενθυμίζεται πως με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που έχει ψηφιστεί από την Βουλή, η αύξηση των ασφαλίστρων για το 2025 περιορίστηκε στο 7% μεσοσταθμικά, από το σχεδόν 15% το οποίο έθεταν έως τότε οι εταιρείες.



Η Ένωση υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων: «Καθώς οι αυξήσεις στα συμβόλαια μακροχρόνιας διάρκειας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιρειών, εκτιμούμε, πως, ειδικότερα την τελευταία διετία, εξαιτίας και της έντασης των πληθωριστικών πιέσεων που επηρέασαν επιβαρυντικά το κόστος ζωής, ο βαθμός μη-ανεκτικότητας των πολιτών, δεν εκτιμήθηκε στην σωστή του διάσταση».

Σημειώνεται ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) εκπροσωπεί και τις τρεις βαθμίδες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Δηλαδή, τους ασφαλιστικούς πράκτορες, τους μεσίτες ασφαλειών και τους συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων - και όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, αποτελεί δομικό πυλώνα της ασφαλιστικής αγοράς και χρειάζεται να μετέχει ενεργά και ουσιαστικά στον αναγκαίο και ειλικρινή διάλογο μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών νοσοκομείων, πολιτείας και άλλων ενδεχομένως ενδιαφερομένων μερών».

Αναλυτικά, η Ένωση προτείνει «με γνώμονα την βέλτιστη και κοινής αποδοχής εξεύρεση λύσης» τα εξής:

- Συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων από την ασφαλιστική αγορά

Οφείλουμε να διατηρήσουμε την ασφαλιστική αγορά ενωμένη στην διαχείριση και αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων μέσα από συζητήσεις και εξεύρεση λύσεων που λειτουργούν με γνώμονα το όφελος όλων των παραγόντων της και βέβαια του πολίτη / καταναλωτή. Αναφορές που έγιναν δημόσια στο ανωτέρω χρονικό διάστημα για τον διαχωρισμό ή μη του γενικού κόστους εταιρειών και εξόδων πρόσκτησης ασφαλίσεων και η ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικά δίκτυα διανομής, δεν συμβάλλουν στην σταθερότητα της αγοράς και πέραν της μη-ορθότητάς τους, δημιουργούν επιπρόσθετα παρερμηνείες και σύγχυση στους ασφαλισμένους μας.

Μέριμνα όλων των συμμετεχόντων στην ασφαλιστική αγορά, πρέπει να είναι η αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος των ασφαλισμένων.

- Διαφάνεια στις χρεώσεις των νοσοκομείων

Η έλλειψη σαφούς τιμολόγησης , με την παράλληλη ύπαρξη χρεώσεων που δεν έχουν οριστεί, συχνά οδηγούν σε αύξηση του κόστους των ασφαλιστικών πακέτων, επιβαρύνοντας τόσο τους ασφαλισμένους όσο και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η εφαρμογή διαφανών πρακτικών, όπως η αναλυτική παρουσίαση των ιατρικών δαπανών και η τυποποίηση των τιμοκαταλόγων, συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενών, ασφαλιστών και παρόχων υγείας.

- Εφαρμογή των DRGs στις ιδιωτικές κλινικές

Η εφαρμογή των Διαγνωστικά Σχετιζόμενων Ομάδων (DRGs) στις ιδιωτικές κλινικές αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον εξορθολογισμό του κόστους και τη διαμόρφωση πιο διαφανών και δίκαιων χρεώσεων στις υπηρεσίες υγείας. Το σύστημα DRG κατηγοριοποιεί τις ιατρικές πράξεις και νοσηλείες βάσει διαγνωστικών και θεραπευτικών κριτηρίων, επιτρέποντας τη δημιουργία προβλέψιμων και ελέγξιμων κοστολογικών προτύπων.

- Επανεξέταση του ΦΠΑ 24% στις υπηρεσίες υγείας, που επιβαρύνουν τις αποζημιώσεις

Η επανεξέταση του ΦΠΑ 24% στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς η υψηλή αυτή φορολογία αυξάνει το συνολικό κόστος των ιατρικών πράξεων, και, κατ' επέκταση, επιβαρύνει τις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών. Η φορολογική αυτή επιβάρυνση μετακυλίεται στους ασφαλισμένους, οδηγώντας σε υψηλότερα ασφάλιστρα και μειωμένη πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

- Κατάργηση του 15% στα ασφάλιστρα

Η κατάργηση του φόρου 15% στα ασφάλιστρα υγείας θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη μείωση του κόστους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και στην ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Ο συγκεκριμένος φόρος επιβαρύνει άμεσα τους ασφαλισμένους, αυξάνοντας το συνολικό ποσό που καταβάλλουν για την κάλυψη της υγειονομικής τους περίθαλψης.



- Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προς όφελος των ασφαλισμένων

Η σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον τομέα της υγείας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών περίθαλψης και στον εξορθολογισμό του κόστους των ασφαλιστηρίων υγείας. Η σωστή εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου με διαφανείς όρους και δίκαιες χρεώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πιο προσιτά και βιώσιμα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ενισχύοντας την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα υγείας.

Πηγή: skai.gr

