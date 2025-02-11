Το Ιράκ διέγραψε χρέος ύψους $256 εκατ. της Μοζαμβίκης

Το Ιράκ διέγραψε χρέος ύψους 256 εκατ. δολαρίων που χρωστούσε η Μοζαμβίκη επί δεκαετίες για προμήθειες πετρελαίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας της νοτιοανατολικής Αφρικής.

Σημειώνεται ότι η Μοζαμβίκη χρωστούσε στο Ιράκ συνολικά 320,2 εκατομμύρια δολάρια και θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των 64 εκατομμυρίων δολαρίων σε 15 χρόνια, αρχής γενομένης από το 2029, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

Το χρέος χρονολογείται από μια συμφωνία προμήθειας πετρελαίου το 1979 και το 1980 και η διαγραφή του χρέους έρχεται έπειτα από διαπραγματεύσεις αυτόν τον μήνα στο Άμπου Ντάμπι, ανέφερε η Μοζαμβίκη.

Το πλούσιο σε φυσικό αέριο έθνος βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα όλο και πιο βαρύ βάρος χρέους. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch στις 7 Φεβρουαρίου μείωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Μοζαμβίκης σε CCC από CCC+, αναφέροντας ότι οι ανεπίλυτες πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές έπληξαν τα κρατικά έσοδα σε μια περίοδο αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών και αβεβαιότητας σχετικά με την εξωτερική χρηματοδότηση.

